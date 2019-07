LIVE Fognini-Fucsovics | Wimbledon 2019 in DIRETTA | 6-7 6-4 5-6 | il ligure salva due set

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-6 Ace di seconda di40-0 Prova il dritto per chiudere, ma lo colpisce in maniera troppo potente e finisce lungo 30-0 Scambio lungo, il primo a cedere è15-0serve bene 5-5 SPETTACOLO! Splendida volée di rovescio agganciata per chiudere questo difficilissimo decimo game! Vantaggiochiama il Falco, ma la palla è sulla riga. Punto perso 40-40, 2a parità: e ancora la prima e il dritto are! Vantaggio, secondo set point: l’ungherese scavalcacon un gran pallonetto sulla palla corta di rovescio del40-40si! Prima profonda 30-40 Set point: perde il controllo del dritto30-30 Dritto in rete di, che deve stare attento 30-15 Guadagna campo e chiude con lo smash15-15 CHE PASSANTE ...

