Il Presidente della Repubblica | Sergio Mattarella | scrive alla Uafa

Ursula von der Leyen nominata Presidente della Commissione Ue. Christine Lagarde alla Bce : Ursula von der Leyen è la nuova presidente della Commissione Europea mentre a capo della Bce è stata nominata la francese Christine Lagarde: due donne salgono così...

Nomine Ue : Ursula Von der Leyen Presidentessa della Commissione Ue - Lagarde alla Bce. Conte : “All’Italia vicePresidente e commissario economico” : Ursula Von der Leyen e Christine Lagarde: per la prima volta due donne occupano i vertici di Commissione Ue e Bce, due ruoli chiave a Bruxelles. La fumata bianca è arrivata direttamente dal profilo twitter del presidente del consiglio europeo Donald Tusk, che ha annunciato l’accordo avvenuto tra i 28 anche sul belga liberale Charles Michel come suo successore e sul socialista spagnolo Josep Borrell come Alto rappresentante. Tutte Nomine ...

Nomine Ue - Ursula von der Leyen Presidente della Commissione. Christine Lagarde alla Bce : C'è l'intesa per i vertici della nuova Unione europea. La prossima presidente della Commissione europea, al posto di Jean-Claude Juncker, sarà il ministro della Difesa tedesco, Ursula von der Leyen, considerata vicinissima alla cancelliera Angela Merkel, la quale esce di fatto vincitrice dal summit

Chi è Ursula von der Leyen - che sarà la nuova Presidente della Commissione Europea : Ha 60 anni e una lunga carriera nel governo tedesco: a meno di sorprese sostituirà Jean-Claude Juncker dall'1 novembre

Chi è Ursula von Der Leyen - la ministra tedesca probabile Presidente della Commissione Ue : Ursula von Der Leyen potrebbe essere la prossima presidente della Commissione europea: sarebbe la prima donna a ricoprire questo incarico. Attualmente ministro della Difesa in Germania (anche in questo caso è stata la prima donna nel 2013), è vicina alla cancelliera Angela Merkel ed appartiene allo stesso partito della cancelliera tedesca.Continua a leggere

