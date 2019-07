Ho qualcosa di dirti | il nuovo programma con Enrica Bonaccorti | al via da settembre su Tv8

blogo

(Di giovedì 4 luglio 2019)tornerà in tv in autunno con unquotidiano tutto suo.Tv8, infatti, ha deciso di affidare alla popolare conduttrice una nuova produzione originale che andrà in onda con l'inizio della nuova stagione televisiva.Il titolo delè Hoda. Con questa nuova trasmissione, quindi,torna dopo tantissimi anni al timone di unquotidiano, come già anticipato. L'ultimo, quasi incredibilmente, fu Non è la Rai, storicodi Gianni Boncompagni del quale lacondusse la prima edizione prima di essere sostituita da Paolo Bonolis, nella seconda edizione, e da Ambra Angiolini, nelle restanti due.E' da ricordare anche il fatto che lafece parte del cast fisso dell'edizione 1999/2000 de I Fatti Vostri,ovviamente quotidiano di Rai 2, all'epoca condotto da Massimo Giletti.A conti fatti, ...

