Gli ospiti di Radio Bruno Estate a Cesenatico da Elodie a Benji e Fede e Fred De Palma

Cerimonia di apertura Universiadi 2019 : diretta tv e streaming. Gli ospiti : Cerimonia di apertura Universiadi 2019: diretta tv e streaming. Gli ospiti Mercoledì 3 luglio dalle 21.00 in poi Rai 2 trasmetterà in diretta la Cerimonia di apertura Universiadi 2019. La manifestazione sportiva multidisciplinare, riservata agli scritti agli atenei di tutto il mondo, inizierà il suo percorso a Napoli allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta. Nei giorni successivi le Olimpiadi Universitarie si svolgeranno in parte nel capoluogo ...

Non disturbare - prima puntata del 2 luGlio 2019 : ospiti Cristiano MalgioGlio ed Elena Santarelli : Ritorna Non disturbare. Dopo alcuni rinvii prende il via questa sera alle 23:50 la seconda edizione del programma di Rai 1 condotto da Paola Perego nella quale personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura si 'mettono a nudo' raccontandosi a 360° fra confessioni, ricordi e curiosità, il tutto all'interno di una camera d'albergo che crea un'ambiente più confortevole e...intimo!Per 6 settimane, ogni martedì in seconda ...

Palio di Siena 2019 : contrade che corrono - cavalli e diretta tv. Gli ospiti : Palio di Siena 2019: contrade che corrono, cavalli e diretta tv. Gli ospiti Quasi tutto pronto per il Palio di Siena: il 2 luglio, come da tradizione, andrà in scena in Piazza del Campo l’appuntamento dedicato alla Madonna di Provenzano che appassiona la città e moltissimi tifosi sfegatati delle varie contrade. A breve – oggi 1 luglio partire dalle ore 19,45 – si correrà la terza prova che precede la competizione. diretta ...

Ufficiali Gli ospiti del Battiti Live a Brindisi e la data dell’evento su Italia1 : Gli ospiti di Battiti Live a Brindisi sono finalmente Ufficiali. Dopo l'avvio della serie di eventi a Vieste, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sono pronti ad accogliere una nuova serie di artisti che animeranno la domenica del 7 luglio, per la seconda tappa della nuova edizione della manifestazione canora. Questi i nomi degli artisti annunciati per la data di Brindisi, con il palcoscenico allestito in Piazza Lenio Flacco, proprio sul ...

Prima dell’alba : ospiti e anticipazioni di stasera 1 luGlio 2019 : Prima dell’alba: ospiti e anticipazioni di stasera 1 luglio 2019 Oggi 1 luglio 2019 alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda Prima dell’alba – La Rampa. Il programma televisivo, prodotto dalla Stand by Me e condotto dal giornalista Salvo Sottile, giunge al suo terzo appuntamento con un bagaglio di ascolti davvero soddisfacente. Anche questa settimana la trasmissione mostrerà ai telespettatori l’affascinante mondo notturno tra ...

Ospiti e info per il concerto di Radio Italia Live a Palermo il 29 giugno con Il Volo - Nek - Irama e Gli altri : Mancano poche ore al concerto di Radio Italia Live a Palermo ma la città si è già mobilitata per accogliere i fan che vorranno partecipare alla seconda data dell'evento di piazza organizzato dall'emittente Radiofonica diretta da Mario Volanti. Sono già annunciati gli Ospiti del concerto che si terrà al Foro Italico, quindi nella medesima location che avevano scelto per la prima calata del Live nel 2017 nella quale ebbe luogo anche la reunion ...

«Vanity Stage» : i Negramaro ospiti il 3 luGlio : NegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroUna serata magica a base di voce e chitarra, di confessioni e racconti. Continua il ciclo di incontri di Vanity Stage, un’occasione unica per conoscere da vicino gli artisti più grandi e applauditi del nostro tempo, che scelgono di raccontarsi senza inibizioni per il nostro giornale. ...

Marco Mengoni a RisorgiMarche - tutti Gli ospiti della manifestazione : Marco Mengoni a RisorgiMarche martedì 30 luglio. L'artista annuncia un nuovo appuntamento estivo, che si aggiunge a quelli già in programma, per i quali i biglietti sono andati letteralmente a ruba. Con un post su Instagram Marco Mengoni annuncia di essere stato inserito nel cast di RisorgiMarche e di essere stato invitato da Neri Marcorè, ideatore della manifestazione. "Fino alla cima del... Risorgi Marche. Martedì 30 Luglio. Grazie mille ...

Non Disturbare slitta ancora e si sposta al martedì. Tutti Gli ospiti : Paola Perego Paola Perego torna nella seconda serata di Rai 1 con Non Disturbare. Dopo il buon riscontro di pubblico nella scorsa estate, la conduttrice farà di nuovo capolino in una stanza d’albergo per intervistare, in un clima intimo e confidenziale, i suoi ospiti. La partenza, intanto, subisce un ulteriore rinvio. Inizialmente prevista nella serata di venerdì dal 21 giugno, poi posticipata al 28 per lasciare spazio a La Traviata di ...

Salento Book Festival - torna la rassegna dedicata alla “movida dei lettori” : da Marco Travaglio a Roberto Saviano e Barbara Palombelli tanti Gli ospiti della nona edizione : I bastioni del castello cinquecentesco di Corigliano D’Otranto. Il trionfo del barocco di Galatina e Nardò. E ancora, il porto di Gallipoli, con i suoi pescherecci e la chiesetta del Cannetto. Sono solo alcune delle suggestive location che fanno da sfondo al Salento Book Festival, rassegna letteraria organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro giunta quest’anno alla sua nona edizione. Da Marco ...

Cervino CineMountain Festival : la XXII edizione deGli Oscar della Montagna si preannuncia entusiasmante. Il programma e Gli ospiti : Inizia a svelarsi l’edizione 2019 del Cervino CineMountain, il Festival internazionale di film di Montagna più alto del mondo in programma a Breuil-Cervinia e Valtournenche dal 3 al 11 agosto 2019. Anche quest’anno tornano protagoniste le imprese ai confini del mondo ma con tante novità e tanti ospiti che animeranno le serate tra spettacoli, talk show sull’attualità e appuntamenti culturali. Tra i primi ospiti annunciati per questa edizione Erri ...

Emma - Biondo e Arisa a Festival Show a Chioggia : tutti Gli ospiti : Sono stati annunciati gli ospiti di Festival Show a Chioggia. La seconda tappa dello Show itinerante dell'estate si terrà il prossimo 6 luglio a Isola dell'Unione. Festival Show compie 20 anni e riparte da Padova, dove è attesa la prima tappa della nuova tournée estiva il prossimo 30 giugno. La seconda tappa in programma è fissata per il 6 luglio a Chioggia alle ore 21.00. Tra gli ospiti attesi sul palco ci sono Emma & Biondo, in radio ...

Simone Cristicchi ed Ex-Otago al Festival Gaber - tutti Gli ospiti della nuova edizione : Sono stati annunciati gli ospiti della nuova edizione del Festival Gaber, in programma a luglio e ad agosto. "Abbiamo inteso dare continuità alla formula inaugurata lo scorso anno. Valorizzare gli spazi di Camaiore ci sembra possa essere stato un importante contributo al grande lavoro di rilancio delle attività del centro storico volute dal Sindaco Del Dotto, e per questo abbiamo confermato l’appuntamento con Le strade di notte del 5 luglio, ...