ASUS TUF Gaming H5 - recensione

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il mercato delle periferiche daha conosciuto un boom durante questi ultimi anni dovuto all'uscita di titoli multiplayer e free to play, che hanno spopolato trasversalmente nelle community di videogiocatori. Le cuffie dotate di microfono si sono diffuse anche su console grazie alla banda larga e titoli come i Battle Royale quali PUBG, Fortnite e ultimamente Apex Legends, ma anche con i cooperativi come The Division e Destiny. Comunicare con i propri alleati è ormai un requisito fondamentale e sempre più produttori si sono attrezzati per introdurre nel proprio catalogo questi dispositivi. È la volta di TUF, brand diche abbiamo imparato a conoscere per le ottime schede madri, che ora ci mette a disposizione le H5, cuffie surround 7.1 pronte a darci una mano per far fuori i nemici e vincere la partita.Il marchio TUF è spesso stato utilizzato dal produttore taiwanese come ...

