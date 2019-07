Wimbledon – Serena Williams non si cura delle avversarie | “Barty? Non sapevo fosse n°1

sportfair

(Di mercoledì 3 luglio 2019)appare alquanto ‘disinformata’ sulla situazione del tennis femminile: la campionessa americana conosce la giovane connazionale Coco Gauff, ma ignora che Ashleigh Barty sia la nuova numero 1 al mondosi presenta acome unafavorite, più per il blasone e il talento, che per la reale condizione fisica nella quale arriva allo Slam fisico. Dopo qualche acciacco di troppo nelle ultime settimane, la sua tenuta fisica è la principale incognita che la separa dal titolo che le permetterebbe di fare la storia. In conferenza stampasi esprime così in merito alle sue condizioni: “ho avuto molti problemi di natura fisica nell’ultimo anno. Ma adesso mi sento meglio. Non mi sono allenata come avrei voluto, ma ho fatto molti progressi dal punto di vista mentale. Qui farò il massimo. Dopo il Roland Garros ho iniziato ad allenarmi a ...

SisalMatchpoint : ??It's #Wimbledon time! I campi in erba sono pronti, gli spogliatoi in ordine ed i protagonisti in tiro ??. Arriva il… - LaStampa : Wimbledon, buon debutto di Fognini e Berrettini. Avanti anche Federer, Nadal e Serena Williams… - GTimossi : RT @CorriereTorino: La tennista torinese a Wimbledon contro il mostro sacro -