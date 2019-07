Volley | Davide Mazzanti | “Mi aspetto risposte dalle titolari Voglio una Final Six ad

Volley - infortunio addominale per Gabriele Nelli. Davide Gardini riceve l’idoneità dopo gli esami cardiologici : Gabriele Nelli non è stato convocato per la quarta tappa della Nations League 2019 che andrà in scena nel weekend all’Allianz Clou di Milano. L’opposto, assoluto protagonista nei primi tre weekend di gara, aveva saltato l’ultima partita contro la Bulgaria a Varna a causa di un trauma muscolare e si è sottoposto a degli accertamenti nella giornata di martedì. Come riporta iVolleymagazine, è stata evidenziata una lieve lesione ...

DIRETTA ITALIA BRASILE/ Streaming video e tv : le parole di Davide Mazzanti - Volley - : DIRETTA ITALIA BRASILE Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di volley femminile per la Nations League ad Ankara, oggi 18 giugno,.

Volley femminile - Nations League 2019 – Davide Mazzanti : “Felici per il risultato e non della prestazione”; Lucia Bosetti : “Contava vincere” : Vittoria non brillantissima quella della Successo della Nazionale italiana contro la Corea del Sud nell’undicesima partita della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte con il punteggio di 3-1 (25-17; 25-21; 23-25; 25-13) sulla formazione asiatica al termine di un incontro controllato per la maggior parte del tempo, ma rimesso in discussione a causa di diversi passaggi a vuoto sui quali sicuramente il tecnico ...

Diretta Italia Giappone/ Streaming video tv : Davide Gardini è assente - Volley - : Diretta Italia Giappone: info Streaming video e tv della partita amichevole di volley maschile, in programma a Cagliari, oggi 23 maggio 2019.