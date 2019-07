Spazio | progetto Starlink | perso il contatto con 3 satelliti

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Tre dei 60del gruppo, costruiti e lanciati il mese scorso da SpaceX, hannoi contatti con la Terra. Secondo quanto riportato da un portavoce della compagnia di Elon Musk, i trecontinueranno ad orbitare passivamente, fino a quando non bruceranno entrando acon gli strati più densi dell’atmosfera. La società ha fatto sapere che per testare il processo di smaltimento, che verrà adoperato per tutta la costellazione a fine ‘carriera’, altri duefunzionanti verranno intenzionalmente deorbitati. In questa fase – spiega Global Science – non rimarrà alcun detrito in orbita, un requisito ormai fondamentale dato il livello di inquinamento spaziale. Attualmente 45 dei 60hanno raggiunto la loro orbita – 550 km di quota – ma ildefinitivo mira a lanciare fino a 12.000che saranno in grado di fornire ...

