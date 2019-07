Partito il roll out | Google Assistant sbarca sugli smart speaker di Sonos

Aggiornate subito Huawei Mate 20 Lite - c’è la EMUI 9.1 con Android 9 Pie : Partito il roll out in Italia : A un paio di giorni di distanza dal cugino Huawei P20 Lite, tocca a Huawei Mate 20 Lite ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie con personalizzazione proprietaria EMUI 9.1 in Italia. L'articolo Aggiornate subito Huawei Mate 20 Lite, c’è la EMUI 9.1 con Android 9 Pie: partito il roll out in Italia proviene da TuttoAndroid.

Mick Jagger torna sul palco con i Rolling Stones - il tour è riPartito da Chicago (video) : Mick Jagger torna sul palco con i Rolling Stones: il frontman della leggendaria band internazionale è ufficialmente tornato all'attività live esibendosi in concerto a Chicago, prima data della tournée dopo l'interruzione degli scorsi mesi. Lo stop al tour è stato necessario a causa dell'intervento chirurgico al quale Mick Jagger è stato sottoposto per la sostituzione di una valvola cardiaca. L'artista ha osservato un periodo di riposo e di ...

Paola Nugnes lascia il M5s e accusa Luigi Di Maio : "Controlla ogni aspetto del Partito" : Non solo lo scontro violentissimo tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battisa. Il M5s perde pezzi: se ne va infatti la senatrice dissidente Paola Nugnes, l'annuncio arriva in un'intervista al quotidiano comunista il manifesto, dove rivela l'intenzione di affrancarsi dal partito grillino. Nel mirino de

Mick Jagger torna sul palco : è riPartito il ‘No Filter Tour’ dei Rolling Stones : Buona la prima, sarebbe il caso di dire, in occasione del primo concerto del No Filter Tour dei Rolling Stones: la band inglese, costretta a posticipare le date del tour a causa dei problemi di salute di Mick Jagger, ha dato il via alla sua tournée con il concerto di Chicago. Il cantante, dopo l'operazione subita al cuore, è apparso in gran forma, come testimoniavano anche le foto nelle settimane successive all'intervento. Il ritorno di Mick ...

Partito con anticipo il rollout di Android 9 Pie su Samsung Galaxy J7 (2017) : Nonostante Galaxy J7 (2017) non sia più freschissimo, Samsung ha avuto cura di mantenerlo aggiornato seguendo alla lettera le proprie politiche societarie L'articolo Partito con anticipo il rollout di Android 9 Pie su Samsung Galaxy J7 (2017) proviene da TuttoAndroid.

Danimarca torna a sinistra - crolla il Partito anti-migranti. La Frederiksen primo ministro : Netta vittoria dei socialdemocratici in Danimarca, crollano invece i populisti xenofobi crollano, in controtendenza rispetto ad altri paesi europei, dopo l'exploit del 2015. E' questo l'esito delle elezioni parlamentari nel paese scandinavo, con la 49enne leader socialdemocratica Mette Frederiksen che si appresta a diventare il primo ministro piu' giovane nella storia del suo paese. Secondo gli ultimi exit poll, alla coalizione di centrosinistra ...

Salvini ha vinto le elezioni : Lega primo Partito - crollo 5 stelle - al Pd le città : Le elezioni di domenica 26 maggio 2019, hanno sancito il rafforzamento del centrodestra anche alla luce del risultato delle...

Elezioni Europee 2019 - a Taranto il M5s resta primo Partito (27 - 8%) : nella città dell’ex Ilva perde consensi ma non crolla : Il Movimento 5 stelle resta il primo partito a Taranto. nella città dell’ex Ilva, il “tradimento” del Governo sulla chiusura delle fonti inquinanti genera una perdita di consenso rispetto alle Elezioni politiche del 2018, ma non il crollo che in tanti immaginavano. Alle Europee nel capoluogo ionico il M5s raccoglie 17845 voti che valgono il 27,77%. Il confronto rispetto a cinque anni fa è positivo: solo tre preferenze in meno. Diverso, invece, è ...

Elezioni Europee - risultati definitivi : trionfo Lega - M5S crolla - Pd secondo Partito - Fdi avvicina Fi : Elezioni Europee 2019. I risultati sono ormai definitivi (61.548 sezioni su 61.576). La Lega trionfa: è il primo partito con il 34,33%. Il Pd è al 22,69%, M5S al 17,77%,...

