Mark Caltagirone | confessione Berlusconi | “Fenomeni pericolosi”

Pamela Prati e il tatuaggio per Mark Caltagirone (che sparisce e riappare) : È il settimanale Novella 2000 a pubblicare gli scatti di Pamela Prati in bikini, da cui fa capolino il tatuaggio che la showgirl sarda ha fatto incidere sul costato per il suo Mark Caltagirone. Il soggetto scelto per il tatuaggio è un verso tratto dal Cantico dei Cantici, libro dell'Antico Testamento. "Mettimi come sigillo sul tuo cuore", una promessa d'amore nei confronti del fantomatico imprenditore romano col quale si sarebbe dovuta unire ...

Alfonso Signorini furioso con Pamela Prati : “Niente Mark Caltagirone? Allora puoi startene a casa” : Pamela Prati ha fatto davvero perdere la pazienza ad Alfonso Signorini. La showgirl sarda, sparita dalle scene dopo il “caso” Mark Caltagirone, si sta godendo l’estate al mare e, invitata dal direttore del settimanale Chi al “Chi Summer Tour 2019” proprio per parlare della vicenda delle sue finte nozze, si è rifiutata di parlare della questione. Motivo per cui Signorini ha ritirato l’invito, come lui stesso ha ...

Eliana Michelazzo : presto un film ed un libro su Simone Coppi e Mark Caltagirone… : Non è ancora calato il sipario sull’affaire Mark Caltagirone. Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati ed ex socia e amica di Pamela Perricciolo detta Donna Pamela, ha annunciato che stanno per arrivare un... L'articolo Eliana Michelazzo: presto un film ed un libro su Simone Coppi e Mark Caltagirone… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

In mini bikini (a 60 anni) : l’estate di Pamela Prati dopo lo scandalo Mark Caltagirone : Non si sono ancora spenti i riflettori sul finto matrimonio di Pamela Prati con il finto Mark Caltagirone, ma sicuramente non se ne parla più come prima. Fino a un paio di settimane fa era l’argomento cardine di tutti i salotti televisivi e riempiva le pagine di ogni giornale, oltre a essere commentatissimo in rete. Di Pamela Prati, invece, si continua a parlare. Anche perché proprio l’altro giorno ha disertato la prima tappa del “Chi Summer ...

Pamela Prati mostra il tatuaggio dedicato a Mark Caltagirone - sparito nelle foto postate sui social : Il settimanale Novella 2000 ha pubblicato le foto del tatuaggio che Pamela Prati ha dedicato a Mark Caltagirone. Il disegno sul costato fa capolino dal bikini della showgirl, poi sparisce nell’ultima foto postata su Instagram. Ha provveduto a cancellarlo oppure la soubrette sta pubblicando foto vecchie? La showgirl dichiarò a Verissimo di averlo fatto per amore di questo uomo immaginario, l’imprenditore che raccontava di dover sposare ma che ...

Eliana Michelazzo annuncia libro e film sul caso Pamela Prati e Mark Caltagirone : Chi pensava che il caso Pamela Prati avrebbe prima o poi consegnato all’oblìo le protagoniste di questa triste vicenda dopo mesi di presenza fissa in tv si sbaglia: Eliana Michelazzo, ex agente della showgirl, dopo aver confessato per prima la grande truffa che ruotava intorno all’inesistente Mark Caltagirone e dopo aver provato a ripulire la propria immagine a Live – non è la d’Urso proclamandosi vittima e non carnefice, ...

Pamela Prati in bikini su Instagram dopo Mark Caltagirone e il retroscena di Signorini : Pamela Prati non parla più dopo che si sono spenti i riflettori sulla vicenda del finto matrimonio con Mark Caltagirone. La showgirl però è tornata ad essere molto attiva su Instagram. Da quando ormai la verità è venuta a galla, ossia che il fidanzato e i bambini in affido sono una finzione, Pamela ha deciso di ricomparire sui social come faceva un tempo. Dismessi i panni della moglie brava e pudica, la soubrette ha deciso di stregare i ...

Ora le fanno fare pure un programma. Pamela Prati - si scopre tutto. Ecco dove la vedremo - nonostante lo scandalo Mark Caltagirone : Insomma, alla fine, la vincitrice di tutto è davvero Pamela Prati. Non solo grandi cachet per delle ospitate “da paura” nei programmi più sin voga della tv, ma anche proposte di collaborazione e di lavoro. Ecco quindi che la tanto chiacchierata Pamela Prati potrebbe presto tornare in tv in vesti inaspettate dopo lo scandalo del finto matrimonio con Mark Caltagirone. Mentre sono già in onda i programmi estivi di casa Rai, l’azienda di Viale ...

Pamela Prati - vacanze di lusso dopo lo scandalo Mark Caltagirone : Per mesi si è parlato di Pamela Prati e del caso Mark Caltagirone. La showgirl infatti aveva annunciato le nozze col fantomatico imprenditore, che poi si è scoperto essere inesistente dopo innumerevoli approfondimenti televisivi e indagini sul web. Venuta alla luce la verità e placato (per ora) il tormentone, la showgirl ha deciso di regalarsi un po’ di relax con le vacanze estive.-- Pamela infatti è tornata su Instagram e sta regalando ai ...

Valeria Marini difende Pamela Prati dopo il caso Mark Caltagirone : «Un gioco che le è sfuggito di mano» : ?Credo che Pamela in questa storia sia una vittima. È rimasta invischiata in una situazione che forse non ha capito e man mano la cosa è diventata più grande di lei?,...

