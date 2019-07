Animali in auto e caldo | come comportarsi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Nonostante le sentenze di condanna per comportamenti di questo genere, continuano a verificarsi casi dilasciati inmobile sotto il sole o comunque con alte temperature. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane offre una piccola guida sulle leggi e su cosa fare se ci si trova davanti a una situazione di questo tipo. Anche in estate è sempre bello portare con sé i propri amici a 4 zampe, ma bisogna sempre tenere in considerazione le norme previste per il loro trasporto e ovviamente il loro benessere. In base al Codice della Strada, “si può circolare con più di un animale solo se custoditi in apposita gabbia o trasportino o nel vano posteriore dell’con una rete divisoria. Se invece – spiega LNDC – si viaggia con un solo animale, si può fare a meno del trasportino ma bisogna assicurare che non sia di intralcio alla guida. Ma se dobbiamo fermarci da ...

