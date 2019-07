optimaitalia

(Di martedì 2 luglio 2019) Ladiper ilnonfissa. Ognidiversa da quella precedente e da quella successiva per una serie di feste mai uguali.Quando ormai mancano solo pochi giorni all'avvio della tournée estiva di, l'artista condivide con i fan qualche dettaglio in più sui brani in, che ovviamente serviranno a ripercorrere tutto il suo repertorio.Decenni di musica, hit da non trascurare e nuovi brani: iltutto questo e molto altro.una vera e propria festa in spiaggia che durerà tutto il giorno. Un grande impegno per un gran divertimento accompagnato da un EP rilasciato il 7 giugno con 7 brani, lavorato da 7 produttori diversi. Nuova Era è il singolo estratto dall'EP che farà da colonna sonora deiestivi con la produzione di Dardust (Dario Faini), ma cosa sappiamo a proposito della setlist di ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: La scaletta di Jovanotti per il Jova Beach Party: “Ogni giornata sarà diversa” - OptiMagazine : La scaletta di Jovanotti per il Jova Beach Party: “Ogni giornata sarà diversa” -