James-Napoli | De Laurentiis pronto al sacrificio per portarlo ad Ancelotti

Gazzetta – Napoli - partito l’assalto a James Rodriguez e Veretout : il punto : Gazzetta – Napoli, partito l’assalto a James Rodriguez e Veretout: Gazzetta – James Rodriguez e Veretout. Grandi manovre all’ orizzonte per il club di Aurelio De Laurentiis che quest’ anno è partito spedito per chiudere le trattative prefissate con una certa velocità. Il Napoli ha chiuso il colpo Manolas ed ora si prepara a regalare al tecnico Carlo Ancelotti, ulteriori pedine per il suo scacchiere tattico. E ...

Sky- James al Napoli in tempi brevi. C’è da sciogliere il nodo diritti d’immagine : Notizie di mercato da Sky Sport che conferma James Rodriguez molto vicino al Napoli. Il calciatore colombiano, che ha attualmente concluso la Copa America, piace tanto al Napoli, ma soprattutto è il Napoli a piacere a lui, o meglio Carlo Ancelotti. James vuole assolutamente ritrovare l’unico mister che sia stato in grado di farlo esprimere al meglio in una squadra di club. Adesso pare proprio che ci siamo, si tratta di risolvere gli ultimi ...

Napoli e James Rodriguez più vicini : distanza col Real ridotta ai minimi. I dettagli : Napoli e James Rodriguez più vicini: ridotta la distanza fra i due club. I dettagli Napoli e James Rodriguez più vicini. Così, dopo Manolas, il club partenopeo si appresta a chiudere un altro colpo ad affetto. Il fantasista colombiano ed il club azzurro nella giornata di ieri hanno fatto un passo in avanti uno verso l’ altro, portando ad una distanza non insuperabile. A fornire indicazioni più dettagliate sulla trattativa è ...

Napoli - il giallo di James Rodriguez : «È a Capri per la firma sul contratto» : È in atto un incontro a Capri in un noto hotel dell'isola tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli, Andrea Chiavelli, il calciatore del Real Madrid James Rodriguez e il suo...

Calciomercato Napoli - incontro a Capri tra De Laurentiis e James Rodriguez [DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – E’ un Calciomercato stellare quello sta portando avanti il Napoli, il club azzurro ha ufficializzato nella serata di ieri l’arrivo del difensore Manolas, si tratta di un colpo molto importante, il greco con Koulibaly può formare la coppia di centrali più forte del campionato. E non è di certo finita, la dirigenza sta lavorando senza sosta per completare al più presto la squadra di consegnare a Carlo ...

ULTIM’ORA – Il Mattino : “James Rodriguez a Capri con ADL e Mendes - per firmare il contratto col Napoli…” : James Rodriguez a Capri incontro con De Laurentiis per la firma L’edizione on line de Il Mattino, riporta una clamorosa notizia su Rodriguez. A Capri è in atto un incontro tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli, Andrea Chiavelli, il calciatore James Rodriguez e il suo procuratore Jorge Mendes. Il colombiano è sull’isola per firmare il contratto che lo legherà al Napoli. Il contratto Uno stipendio da 6.5 milioni di ...

Il Mattino : De Laurentiis - James e Mendes a Capri per la firma col Napoli : Già oggi la firma? Dopo Manolas, ecco James Rodriguez. Manca poco, pochissimo. Nella suggestiva cornice dell’isola di Capri sarebbe in corso un incontro decisivo tra Aurelio De Laurentiis, James Rodriguez e il suo agente il re dei procuratori Jorge Mendes. La trattativa per portare il numero 10 colombiano al Napoli sarebbe in dirittura d’arrivo.All’incontro ci sarebbe ovviamente anche Chiavelli. LO scrive l’edizione on ...

Mattino : James a Capri per firmare il contratto con il Napoli : L’edizione online del Mattino scrive che a Capri è in atto un incontro tra Aurelio De Laurentiis, Giuntoli, Andrea Chiavelli e James Rodriguez, accompagnato dal suo procuratore, Jorge Mendes. Il summit sarebbe in corso presso un noto hotel dell’isola. Il quotidiano scrive che il colombiano è arrivato a Capri questa mattina. Sarebbe volato sull’isola del Golfo proprio per firmare il contratto che lo legherà al Napoli. L'articolo ...

As : “James Rodriguez andrà al Napoli per 50 milioni” : James Rodriguez e il terzo obiettivo di mercato per il Napoli,, non certo per importanza. Dopo Manolas e Di Lorenzo Ancelotti aspetta James. La volontà dei due è chiara da tempo. Quello che resta da capire è la posizione del Real Madrid su cui sta lavorando Mendes. I Blancos vorrebbero capire che arrivano offerte di acquisto diretto per il colombiano prima di chiedere il prestito con il Napoli, ma dalla Spagna arrivano buone notizie. Per As, ...

Napoli - James Rodriguez potrebbe raggiungere gli azzurri a Dimaro il 20 luglio : È il Napoli una delle assolute protagoniste di questo calciomercato. Dopo l'ufficialità, avvenuta nella giornata di ieri, per Kostas Manolas, acquistato dagli azzurri per 36 milioni di euro, De Laurentiis adesso si concentrerà su altri obiettivi di mercato. In cima alla lista degli acquisti del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, ci sarebbe da tempo James Rodriguez, talentuoso trequartista del Real Madrid. La stella della Colombia ...

Calciomercato Napoli : preso Manolas - il sogno rimane James : Il Calciomercato del Napoli 2019-20 è iniziato davvero col botto. E' fatta, infatti, per l'arrivo del difensore greco Kostas Manolas della Roma. Ma non sarà il solo colpo da parte del club allenato da Carlo Ancelotti, che non fa mistero di voler puntare allo scudetto, dopo il secondo posto dello scorso anno. Per riuscire a battere la corazzata Juventus però bisognerà ancora rinforzare l'organico. Ma la dirigenza partenopea sicuramente non si ...