Fiamme a bordo di un sottomarino russo | 14 morti

(Di martedì 2 luglio 2019) Tragedia nelle acque del nord per la Russia. Almeno 14 marinai sono infattia causa di un incendio scoppiato adi un sommergibile mentre stava effettuando una missione di ricognizione. Le cause al momento sono ancora sconosciute ma il ministero della Difesa ha già definito come “eroiche” le azioni intraprese dall’equipaggio per salvare la nave. E la vita.“Un mezzo di ricerca in acque profonde appartenente alla Marina russa stava conducendo un’operazione di misurazione batimetrica nelle acque territoriali quando è scoppiato un incendio”, ha detto il ministero in una nota. “Grazie alle misure di vero e proprio auto-sacrificio intraprese dall’equipaggio lesono state domate e ilora si trova nella base navale di Severomorsk: purtroppo 14 marinai sono rimasti soffocati dal fumo sprigionato ...

