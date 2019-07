Caso Emanuela Orlandi | disposta in Vaticano l' apertura di due tombe

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Ulteriori sviluppi nel. Il prossimo 11 luglio verranno aperte duein, al Cimitero Teutonico, per compiere “una serie di accertamenti già programmati che, dopo l’dellee la repertazione e catalogazione dei resti, porteranno alle perizie per stabilire la datazione dei reperti e per il confronto del Dna” in relazione alla scomparsa diavvenuta 36 anni fa.Le operazioni si svolgeranno alla presenza dei legali delle parti, oltre che dei familiari die dei parenti delle persone seppellite nelleinteressate.Le aperture sono state disposte dall’Ufficio del Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del. “La decisione - spiega Alessandro Gisotti, direttore della sala stampa vaticana - si inserisce nell’ambito di uno dei ...

