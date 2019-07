Caldo | oggi allerta rossa in 4 città

Meteo - ancora allerta Caldo : oggi “bollino rosso” in 3 città [ELENCO] : L’ondata di calore continua a stringere nella sua morsa alcune città italiane: oggi caldo da “bollino rosso“, livello di allerta 3 (il più alto), a Bolzano, Brescia e Firenze. oggi bollino arancione, livello di allerta 2, a: Perugia, Rieti, Torino. Bollino giallo ad Ancona, Bologna, Campobasso, Genova, Milano, Roma e Verona. Il ministero della Salute ha attivato nei giorni scorsi il numero di pubblica utilità 1500 per ...

Bilancio terribile oggi sulle spiagge italiane : tre persone morte annegate e un morto per il Caldo : Il Bilancio di questa domenica di caldo sulle spiagge italiane è terribile: cinque morti e una donna salvata in extremis. La prima tragedia è avvenuta nelle acque del lido di Alghero, dove un uomo di 84 anni è morto per annegamento. Salvatore Nieddu, di Sassari, stava facendo il bagno lungo il tratto di litorale antistante lo stabilimento “Rafel“, quando ha avuto un malore. E’ stato soccorso dall’elisoccorso del 118, ma i ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : ancora Caldo africano sull'Italia - 30 giugno 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Anche per oggi il caldo africano prevarrà sulla nostra penisola, con temperature ben superiori ai 35 gradi, 30 giugno,

Meteo Luglio - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : ancora Caldo - dalla seconda settimana torna la pioggia : L’estrema ondata di caldo che ha colpito l’Europa, portando temperature di +46°C in Francia, ben oltre i +40°C nel Nord Italia, vittime, incendi e tanti disagi nel continente, ha spinto l’ONU ad intervenire, lanciando un nuovo appello in cui lamenta la lentezza dei progressi in atto contro i cambiamenti climatici e affermando la necessità di una svolta che “il mondo non può più aspettare“. Dopo questo mese di giugno bollente sul Paese, in tanti ...

**Caldo : Unareti - oggi record assoluto consumi energia a Milano** : Milano, 28 giu. (AdnKronos) - Nella giornata di oggi "è stato raggiunto un carico massimo sulla rete elettrica di 1.635 Megawatt, record assoluto che supera la punta più alta mai registrata in città di 1.625 MW del luglio del 2015". Lo fa sapere Unareti, spiegando che l'ondata di caldo anomalo regis

Previsioni Meteo Sardegna - continua l’ondata di Caldo africano : oggi massime di +41°C : La Sardegna continua a fare conti con il caldo, l’afa e il pericolo incendi. La bolla di caldo africano, come preannunciato dalla Protezione civile regionale che ha esteso l’allerta per le alte temperature fino a sabato, ha fatto sentire pesantemente la sua influenza. Lo confermano le temperature registrate dalle stazione Meteo dell’Arpas: il termometro si e’ fermato a ben 41 gradi a Monti, nel Sassarese. Non e’ ...

Caldo : oggi il record storico assoluto di consumo di energia elettrica a Milano : Nella giornata di oggi “è stato raggiunto un carico massimo sulla rete elettrica di 1.635 Megawatt, record assoluto che supera la punta più alta mai registrata in città di 1.625 MW del luglio del 2015″. Lo fa sapere Unareti, spiegando che l’ondata di Caldo anomalo registrata in questi giorni a Milano ha portato ad un’impennata dei consumi di energia in città, tanto che oggi è stato registrato il livello più alto di ...

Il Caldo africano abbatte numerosi record in Francia : +42° a Grospierres - oggi a rischio il primato assoluto del Paese [DATI] : L’ondata di caldo africano sta buttando giù record su record in Francia, tanto che non aveva mai fatto così caldo in un giorno di giugno nel Paese. Mentre l’Esagono subisce gli effetti del caldo estremo, diversi record, compresi molti relativi alla terribile ondata di caldo del 2003, sono crollati nella giornata di ieri, giovedì 27 giugno. Lo conferma anche il picco di consumazione elettrica estiva raggiunto ieri con 59.436 megawatt (per avere ...

Caldo africano : oggi il “clou” - bollino rosso in 16 città [ELENCO] : oggi il picco previsto dell’ondata di Caldo africano che stringe nella sua morsa gran parte d’Europa e d’Italia: come di consueto nel periodo estivo, è stato pubblicato il bollettino odierno del Ministero della Salute, che contrassegna oggi 28 giugno 2019 ben 16 città con bollino “rosso“, mentre domani scenderanno a 6. Di seguito l’elenco delle città oggetto di monitoraggio e i dettagli dei livelli di ...

Meteo : anche oggi tanto Caldo e afa. Refoli freschi verso l'Adriatico e il sud! : L'anticiclone sub-tropicale ha "regalato" 24 ore di fuoco all'Italia, in particolare alle regioni del nord e del versante tirrenico, dove la colonnina di mercurio si è portata oltre i 40°C in...

Caldo : Veneto - oggi allarme rosso - attivo il Piano della Regione' (3) : (AdnKronos) - La popolazione considerata a rischio comprende gli anziani, i bambini da zero a 4 anni, i diabetici, gli ipertesi, chi soffre di malattie venose, le persone non autosufficienti, chi ha patologie renali e chi è sottoposto a trattamenti farmacologici. Il disagio climatico viene valutato

Caldo : Veneto - oggi allarme rosso - attivo il Piano della Regione' (2) : (AdnKronos) - “E’ un servizio che affiniamo di anno in anno – spiega Lanzarin - e che comprende sia iniziative di tipo prettamente sanitario, come una diversa lettura dei dispatch che arrivano ai Pronto Soccorso per valutare attentamente se la richiesta di aiuto sia legata a un disagio climatico, ma

Caldo : Veneto - oggi allarme rosso - attivo il Piano della Regione' : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) - “Il Protocollo Operativo speciale per affrontare gli aspetti sanitari dell’ondata di Caldo che ha iniziato a interessare il Veneto è attivo e funzionante su tutto il territorio. Nei Pronto Soccorso stiamo registrando un po’ ovunque un aumento degli accessi causati da p