Al via le Universiadi | 8mila atleti di 128 Paesi in gara

(Di martedì 2 luglio 2019) Una "sfida consapevole" l'ha definita il governatore della Campania ma anche "un miracolo aver organizzato lein dieci mesi". Massimiliano Rosolino - che della manifestazione e' ambasciatore - evoca i "superpoteri di Napoli" e sottolinea "l'eredita' legata allo sport. E' una grandissima vittoria per tutti i territori della Campania avere tanti impianti ristrutturati". Il via ufficiale delle, con la cerimonia d'apertura al San Paolo davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e' fissato per domani. Per quasi due settimane, dal 3 al 14 luglio, Napoli e la Campania saranno protagonista della 30/a Universiade che vedra' coinvolti oltre ottomilain rappresentanza di 128. "La prima edizione dellesi e' svolta a Torino 60 anni fa e oggi celebriamo la 30ma edizione, mi congratulo con l'Italia e ringrazio Napoli e la Campania per il ...

