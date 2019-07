Valentino Rossi | con Assen terzo zero consecutivo

lanotiziasportiva

(Di lunedì 1 luglio 2019)torna daconpunti. Ed è la terza volta di seguito. Era accaduto solo nel 2011. Quell’anno, il Doc si piazzò settimo alla fine del Campionato, in sella alla Ducati«È un grande peccato non avere raccolto punti, perché in mattinata abbiamo modificato alcune cose sulla moto e stavo andando bene. Stavo recuperando, ho provato a passare Nakagami ma ero un po’ fuori traiettoria e mi si è chiuso davanti. Ho preso anche lui purtroppo. Speravo che il GP potesse andare bene, peccato»: un super amareggiatoliquida così la sua uscita dal circuito dial sesto giro, dopo aver perso l’anteriore alla curva 8. Un weekend da dimenticare come, del resto, i due precedenti.Niente più feeling con la sua M1?Che quest’anno il Doc abbia problemi con la sua Yamaha è innegabile. Se, infatti, in prova o in qualifica, riesce a stabilire un ...

