Serena Rossi | «La promessa di nozze in tv? Un gioco»

(Di lunedì 1 luglio 2019)si emoziona ancora quando parla di Mia Martini. Al Teatro Antico di Taormina l’attrice napoletana ha cantato Almeno tu nell’universo e ha ritirato il Nastro d’Argento Speciale proprio per la sua interpretazione nel film biografico Io sono Mia. «Dedico questo riconoscimento a Mia Martini che mi sta portando molta fortuna – dichiara la, che lo scorso anno era stata premiata ai Nastri per la canzone originale Bang Bang, parte della colonna sonora di Ammore e Malavita – questo film mi ha cambiato: mi ha dato l’amore del pubblico. Alcune persone quando mi incontrano per strada piangono e mi ringraziano per aver riportato alla luce una storia di un personaggio che in molti non conoscevano bene. Sono contenta che tanti giovani l’abbiano scoperta – continua – e che Mia sia ritornata in classifica». Mentre ...

