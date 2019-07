Sei idee per un viaggio in bici nelle Marche

vanityfair

(Di lunedì 1 luglio 2019) Macerata RebirthMacerata RebirthAscoli Piceno RebirthAscoli Piceno RebirthAscoli Piceno RebirthFermo RebirthFermo RebirthSibillini RebirthSibillini RebirthSibillini RebirthCercate unda vivere da una prospettiva diversa? Mettetevi in sella a una! Fa bene al corpo e alla mente, e consente di scoprire il mondo in modo slow e inedito. Lesono il posto perfetto per cominciare perché in un solooffrono tutto tra natura, cultura, grande storia e poi in ognuna delle province ci sono percorsi adatti ai neofiti e agli sportivi da organizzare in un clic, suOutdoor: piattaforma dedicata al cicloturismo in regione. Un sito e una app per pianificare il migliorin: suOutdoor si trovano percorsi tematici e georeferenziati, e servizi per cicloturismo che vanno da strutture specializzate ad accompagnatori. Un modo diverso per scoprire ...

