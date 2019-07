PlayStation è semplicemente troppo grande per essere ignorata

eurogamer

(Di lunedì 1 luglio 2019) Con l'industria che sembra voler almeno in parte spingere verso modelli differenti tra cui spicca lo streaming, c'è inevitabilmente molta curiosità nei confronti di quello che sarà l'atteggiamento dei grandi produttori di console "classiche" tra cui ovviamente l'attuale leader di mercato, Sony.Come abbiamo sottolineato anche nella giornata di ieri, PS5 punterà con decisione sui giochi hardcore e sui titoli AAA con un atteggiamento che potrebbe portare a minore attenzione nei confronti dei publisher più piccoli e del panorama indie. Si tratta di un segmento del mercato su cui la compagnia ha sempre posto particolare attenzione ma nella prossima generazione verrà almeno in parte tralasciato? Quanto riportato da Takashi Mochizuki del Wall Street Journal lascia comunque ben sperare."Sony sta spendendo molte risorse per rafforzare i legami con i publisher AAA in quanto crede che la prossima ...

