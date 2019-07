wired

(Di lunedì 1 luglio 2019) Le serie tv non vanno in vacanza susarà il mese per il ritorno di due titoli di grandi successo, Stranger Things e La casa di carta, entrambi con le loro terze stagioni, ma anche per l’epilogo di un cult come Orange Is The New Black. In piùinternazionali come la coreana Designated Survivor, l’indiana Typewriter, The Last Czars e infine aggiunte animate come Saint Seiya e 3Below. Designated Survivor: 60 Days – prima stagione dal 1°http://www.youtube.com/watch?v=HXQd4Wnd1Es In questo remake coreano della serie tv americana con protagonista Kiefer Sutherland, il ministro dell’ambiente della Corea del Sud Park Mu-jin deve guidare il paese attraverso il caos provocato da un catastrofico attacco all’Assemblea nazionale. The Last Czars – prima stagione dal 3http://www.youtube.com/watch?v=5wUmTjgxTKE Arriva ...

MilanoCitExpo : Netflix, tutte le novità in arrivo a luglio #DipartimentoInnovazioneTecnologia - irriverender : Willy il principe di Bel Air: su Netflix tutte le stagioni disponibili da oggi #LegaNerd - leganerd : Willy il principe di Bel Air: su Netflix tutte le stagioni disponibili da oggi ? -