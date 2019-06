VIDEO MotoGP | il momento difficile di Andrea Dovizioso L’analisi di Guido Meda

oasport

(Di domenica 30 giugno 2019)termina un weekend del Gran Premio d’Olanda 2019 delladavvero griglio. Il pilota romagnolo, infatti, chiude al quarto posto una gara di Assen nella quale non si è quasi mai visto. La Ducati, su questo tipo di circuiti, non ha mai brillato in maniera clamorosa, ma “Desmo Dovi” non sta comunque riuscendo a dare quel qualcosa in più che, invece, nelle ultime annate, ha permesso al forlivese di lottare per il titolo con Marc Marquez. Il campione del mondo veleggia ormai con 44 punti di vantaggio sul rivale diretto che, forse, sta iniziando a mollare la presa, specialmente dopo la sconfitta al Mugello subita dal compagno di scuderia Danilo Petrucci. Ildel ducatista merita una analisi accurata. Ascoltiamo, quindi, il punto di vista disual termine della gara odierna.: L’ANALISI DISU...

SkySportF1 : ?? @LandoNorris, c'è un messaggio per te da @ValeYellow46 ?? 'Era in diretta?' ?? #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP… - SkySportMotoGP : ? Terzo ritiro consecutivo per @ValeYellow46 ?? Il video #Gassen ???? #SkyMotori #MotoGP #DutchGP - SkySportMotoGP : ?? 'Siamo nei primi 10, questo è importante' ? Ma @ValeYellow46 individua i punti dove migliorare ?… -