Sony non teme Google Stadia | console come PS5 sono ancora necessarie

eurogamer

(Di domenica 30 giugno 2019) Nonostante l'arrivo di servizie Project XCloud di Microsoft, secondoil mondo non èpronto per il cloud gaming e per questo motivoPS5 la farannoda padrone durante il prossimo ciclo generazionale.In sostanza questo è il pensiero emerso durante l'ultimo meeting aziendale del colosso nipponico,riportato sulle pagine del Wall Street Journal. Secondo il CEO Kenichiro Yoshida allo stato attuale non tutti i giocatoriin possesso di una connessione veloce e stabile, rendendo di fatto letradizionali mezzi essenziali per fruire del medium videoludico. Inoltre, Yoshida afferma che PS5 migliorerà "drasticamente" la potenza grafica rispetto alla precedente generazione "dimostrando chiaramente che ha senso avere unanext gen".Questo non significa chenon veda inun potenziale rivale, tuttavia a suo ...

Eurogamer_it : #PS5 non teme Google Stadia, per Sony le console tradizionali sono ancora necessarie - Nintend00med : New post in Nintendoomed Newsletter: Wall Street Journal: Sony non percepisce Nintendo come minaccia principale per… - Nintend00med : New post in Nintendoomed Newsletter: Wall Street Journal: Sony non percepisce Nintendo come minaccia principale per… -