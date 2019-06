Si tuffa nel lago e scompare | ansia per una calciatrice di 24 anni

Florijana Ismaili - la calciatrice della nazionale svizzera si tuffa nel lago di Como e non riemerge : scomparsa da ieri : Calcio femminile svizzero in apprensione per la scomparsa della centrocampista dello Young Boys, Florijana Ismaili nel lago di Como. Il club svizzero di Berna ha annunciato che la giocatrice risulta...

Milano : si tuffa nel Ticino nonostante il divieto - uomo scomparso : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Un uomo di 50 anni è scomparso nel pomeriggio trascinato dalla corrente del fiume Ticino mentre si trovava all'altezza della località Geraci, a Motta Visconti, in provincia di Milano. Residente in zona, l'uomo era insieme alla moglie e alla figlia quando avrebbe deciso

Regno Unito. Si tuffa nel fiume per rinfrescarsi per il gran caldo : 12enne affoga : La tragedia ieri sera presso il fiume Irwell, a Bury, città che si trova a poca distanza da Manchester. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto alle 19.55 di ieri, dopo aver ricevuto una chiamata relativa ad una giovane in difficoltà. Purtroppo non si è potuto far nulla per salvare la 12enne.Continua a leggere

Novara - si tuffa nel lago e scompare : 4.31 Un uomo di 35 anni, di origini cinesi ma residente in paese, è scomparso a Castelletto Ticino, in provincia di Novara, nelle acque del lago Maggiore in località Ticino Panni. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. L'uomo si è tuffato nel lago senza più riemergere. L'allarme è stato dato dalle persone che erano nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118e l'elisoccorso della Lombardia. Le ...

Torino - si tuffa nel lago di Avigliana per festeggiare la promozione : 16enne muore in ospedale : Abdo Ellatif Solayman, un ragazzino del Ghana ospite di un centro di accoglienza in alta val di Susa, aveva appena terminato gli esami di terza media e stava festeggiando con alcuni amici al lago Grande di Avigliana. Dopo un malore in acqua era stato portato in ospedale, dove purtroppo è morto.Continua a leggere

Bergamo : 17enne si tuffa nel fiume per recuperare pallone e muore annegato : Un ragazzo di soli 17 anni è morto, annegato, nelle acque del fiume Oglio. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, sabato 15 giugno, a Palosco (piccolo centro tra le province di Bergamo e Brescia). Il giovane, di origine senegalese, risiedeva con la famiglia a Cenate Sotto (comune della Val Cavallina) e si sarebbe tuffato in acqua per recuperare un pallone. Inutili i tentativi di rianimarlo. E' il terzo minorenne lombardo che annega ...

Palosco - 17enne si tuffa nell’Oglio per recuperare un pallone ma affonda e scompare : Si e’ tuffato nelle acque del fiume Oglio per recuperare la palla con la quale stava giocando con alcuni amici sulla riva, ma e’ scomparso tra le acque e non e’ piu’ riemerso. E’ accaduto attorno alle 14 di oggi a Palosco a un diciassettenne di origine senegalese ma residente a Cenate, nella Bergamasca: sul posto sono giunti i mezzi dei sommozzatori, che stanno cercando il ragazzo sott’acqua. Presenti anche ...

Como - si tuffa nel lago con i compagni per festeggiare la fine della scuola : morto 15enne : Un’imprudenza è costata la vita ad un ragazzo di soli 15 anni, che voleva festeggiare con gli amici l’ultimo giorno di scuola. Il giovane, studente presso l’istituto alberghiero Cps di Monte Olimpino, si è recato con diversi compagni, tra cui alcuni maggiorenni, in viale Geno per celebrare la fine delle lezioni, come da tradizione per molti studenti, con un bagno nel lago di Como. Solo che l’adolescente, originario del Ghana ma residente da anni ...

