Nozze religiose segretissime per Charlotte Casiraghi e Dimitri Hassan

ilgiornale

(Di domenica 30 giugno 2019) Roberta Damiata Senza nessun comunicato e in una cerimonia blindatissima,, si sono uniti in matrimonio religioso in Provenza Dopo lecivili a Monaco del primo giugno,hanno celebrato sabato 29 lea Saint Remy, in Provenza. Cerimonia blindatissima di cui non si è saputo nulla fino a che la blogger Eugenia Garavani specializzata in reali ha dato la notizia pubblicando le foto della cerimonia e delle bomboniere facendo in questo modo conoscere al mondo la data delle seconde. Nel primo matrimonio la Principessaindossava un abito corto e una collana in omaggio alla nonna Grace Kelly e i due hanno festeggiato insieme a tutti i parenti in maniera molto vivace, con lo sposo che a tarda notte è stato gettato in piscina dai cognati. Come dicevamo quasi nulla si sa invece ...