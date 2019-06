Baby gang picchia bagnini in spiaggia | attimi di terrore a Jesolo

ilgiornale

(Di domenica 30 giugno 2019) Giorgia Baroncini In 30 si sono presentati inper un raid punitivo contro iche poco prima avevano chiesto ai ragazzini di non sedersi su alcuni sdraidiindove unaha seminato il panico tra i bagnanti. In 30 si sono infatti presentati in riva al mare per un raid punitivo contro iche poco prima avevano chiesto ai ragazzini di non sedersi su alcuni sdrai. Come spiega il Gazzettino, alcuni componenti della banda avevano occupato le sdraio degli ospiti dell'hotel Boston ed erano stati subito allontanati dal personale. Ma il rimprovero non è andato giù ai ragazzini che poco dopo si sono ripresentati incon i riforzi. Così la, composta da circa 30 minori italiani e nordafricani, hato in modo selvaggio i. I giovani hanno preso a pugni e calci il personale di salvataggio, ...

