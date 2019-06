Techetechetè Superstar Diretta | 2 ore di intrattenimento in compagnia dei cantautori

Techetechetè Superstar - la puntata di sabato 29 giugno : la poesia dei cantautori : Primo appuntamento con Techetechetè Superstar, in onda sabato 29 giugno alle 20.35 su Rai1. Filo conduttore della puntata speciale di Techetechetè, che porterà il materiale degli archivi Rai in prima serata per otto appuntamenti, la musica e la poesia dei cantautori. “Penso che un sogno così non ritorni mai più...” cantava Domenico Modugno, senza immaginare che quelle parole, divenute cartolina della musica italiana nel mondo, avrebbero ...