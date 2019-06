calcioweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2019) Clamoroso episodio che riguarda l’exatore dell’Inter Wesley, in passato grande protagonista con la maglia nerazzurra e che è entrato nel cuore dei tifosi. Adesso però l’ha combinata grossa, il fantasista dell’Al Gharafa è stato protagonista di un atteggiamento clamoroso come riferisce Soccernews.nl. In Olanda ilatore è stato fermato in stato di ubriachezza dalla Polizia, ha danneggiato un’auto prendendola acome dimostra unche in questi minuti sta circolando sul web, poi si vedeanchere. Probabilmente non è un buon periodo fuori dal campo, l’olandese infatti si è separato dalla moglie Yolanthe Cabau. In basso ilclamoroso. Wesleyhas reportedly been arrested for being drunk and jumping on top of a car Unconfirmed reports say that he was heard shouting ‘Ohhh f**king football ...

CalcioWeb : Shock #Sneijder, ubriaco sale sul tetto di un'auto: tira calci e balla [VIDEO] - CalcioNews24 : Sneijder shock, sale su un’auto e la danneggia: fermato dalla polizia – VIDEO -