Doina Matei e gli sconti di pena che fanno uscire dal carcere in anticipo con polemica

Doina Matei - uccise con l’ombrello una studentessa nella metro di Roma : scarcerata in anticipo per buona condotta : Torna in libertà Doina Matei, la donna romena condannata in via definitiva nel 2010 dalla Cassazione a 16 anni di carcere per aver ucciso Vanessa Russo, colpita a un occhio con la punta dell’ombrello il 26 aprile del 2007 sulla banchina della metropolitana di Roma. La donna è stata scarcerata con un anticipo di quattro anni per buona condotta: mercoledì mattina il magistrato di sorveglianza del Tribunale di Venezia ha firmato l’atto con ...

