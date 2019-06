Annabelle 3 - recensione

eurogamer

(Di sabato 29 giugno 2019) Quella di James Wan e Leigh Whannell è la storia di una lunga amicizia, si sono incontrati alla scuola di cinema e hanno inventato la saga milionaria Saw, otto film dal 2004 in poi, che hanno detto qualcosa di nuovo all'interno di un genere bisognoso più di altri di continui aggiornamenti. Si sono alternati nei ruoli di registi, sceneggiatori, produttori e anche (per Whannell) attore. Poi a partire dal 2010 c'è stata la serie di tre film Insidious, in cui hanno incontrato Patrick Wilson, che è diventato poi protagonista della serie The Conjuring, anche qui tre film (il terzo è in lavorazione) dal 2013 in poi, affidata al solo James Wan (la cui carriera come regista è poi decollata con Fast &Furious 7 e Aquaman, in cui si è portato proprio Wilson). Va segnalato che Whannell da solo ha realizzato l'assai più interessante Upgrade. Il filone The Conjuring ha raccontato la storia di ...

