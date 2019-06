Samuel dei Subsonica | intervento al cuore per il giudice di X Factor

tvzap.kataweb

(Di venerdì 28 giugno 2019)alperdei. Il neodi XItalia informa i fan sui social di aver subito un’operazione il cui esito è stato del tutto positivo e ha svelato di non aver detto nulla prima per non far preoccupare i suoi tanti sostenitori: “Buongiorno a tutti!! Forse mi ero dimenticato di dirvi che ho da poco subito un piccoloalè andato tutto bene quindi non allarmatevi inutilmente” scrive su Facebook. “In effetti non ve l’ho detto proprio per non farvi preoccupare. Io mi sono cagato sotto, comunque”. L’è avvenuto giusto in tempo per permettere al cantante e alla band di partire con il tour estivo: “I medici che sono stati stupendi, mi hanno detto di non agitarmi troppo in questi mesi estivi (ingenui). E quindi eccoci qui, oggi si riparte per un nuovo viaggio insieme. ...

Corriere : Samuel dei Subsonica operato al cuore: il mio microchip emozionale - BinaryOptionEU : Samuel dei Subsonica operato al cuore - StraNotizie : Samuel dei Subsonica operato al cuore -