Instagram | è ora di sfoggiare la #FlamingoPose

Ora puoi condividere lo stato di WhatsApp su Facebook e Instagram : (Foto: WhatsApp) Da oggi è possibile condividere lo stato di WhatsApp su numerosi servizi che vanno da quelli strettamente imparentati come Facebook e Instagram a quelli di Google come Gmail o Google Foto. Per il momento questa potenzialità è in fase di test sul programma beta dell’applicazione di messaggistica istantanea, ma c’è da scommettere che sarà tra le prossime opzioni che saranno rese disponibili nella versione ufficiale ...

Instagram introdurrà la pubblicità anche su Esplora : ecco come funzionerà : La sezione Esplora di Instagram si popolerà di pubblicità: ecco come funzioneranno le nuove inserzioni all'interno del social network di Facebook.

U&D - Andrea Cerioli e Arianna stanno ancora insieme e su Instagram pubblicano nuove foto : Erano giorni che Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione non pubblicavano foto romantiche sui rispettivi profili Instagram e che non comparivano pubblicamente insieme. Questo "silenzio" aveva fatto sospettare agli utenti del web che tra i due potesse esserci in corso una crisi di coppia. Le voci su una probabile rottura erano state ulteriormente alimentate da altre presunte prove: i due innamorati avevano smesso di postare scatti insieme e non si ...

Cristian Imparato è innamorato : presenta il nuovo fidanzato con una foto su Instagram : Cristian Imparato esce finalmente allo scoperto e pubblica la prima vera foto che lo ritrae con il nuovo fidanzato. Lo aveva già accennato a Pomeriggio Cinque in compagnia di Barbara D'Urso di essersi innamorato, anche se aveva voluto precisare che il ragazzo che stava frequentando da qualche settimana fosse molto riservato e non volesse apparire.Poi la prima indiscrezione social, nella quale Cristian faceva intendere di essersi impegnato ...

Il post dolcissimo su Instagram! Iannone innamorato della De Lellis : È ufficiale! Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono una coppia. Lo conferma una foto pubblicata dal pilota sul suo profilo Instagram, in cui compare in una tenera posa, abbracciato all’influencer e alla sua nipotina Matilde.-- Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane e la foto privata pubblicata ieri per sbaglio dalla De Lellis, in cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne compariva tra le lenzuola e stretta tra le ...

Instagram semplifica la procedura per recuperare l'account e migliora la sicurezza con una novità : Instagram ha deciso di semplificare la procedura per il recupero dell'account e introduce una nuova protezione contro i furti degli account.

“I tuoi figli hanno bisogno del dietologo!”. E Sonia Bruganelli… sbrocca. L’affronto in un commento su Instagram. Ma la risposta della signora Bonolis diventa virale. Applausi : Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, è molto attiva sui social. Ma si sa, chi ha molti follower, in genere ha anche tanti “haters”, ovvero tanti nemici. Non solo, la Bruganelli è famosa per le sue clamorose provocazioni: foto in jet privati, ville lussuose ecc. Insomma, non ha mai evitato, probabilmente ipocritamente, di ostentare la sua ricchezza: anche perché, in fondo, ricca lo è. In genere gli attacchi sono riservati a lei e la ...

Uno schiaffo alle ventenni! Marta Flavi spudoratamente hot su Instagram : L'ultima foto di Marta Flavi manda in tilt il mondo di instagram, uno scatto hot che lascia ben poco all'immaginazione. noadsense È tempo di estate, è tempo di sole, mare e di … scatti hot. Fra le star che cedono al fascino voyeuristico di instagram c’è anche Marta Flavi. Fa scalpore infatti una foto che nelle ultime ore la presentatrice ha pubblicato sul suo profilo instagram. A 68 anni non ha di certo paura di mettere in ...

Instagram in tilt : temporanea sospensione del servizio per migliaia utenti : Una interruzione di Instagram ha lasciato senza accesso ieri migliaia di utenti del social network di proprietà di Facebook, e in tanti si sono riversati su Twitter per sfogare la frustrazione. Il sito DownDetector.com ha mostrato un picco nei report di Instagram non disponibili nel pomeriggio di ieri, arrivando a interessare 54.000 utenti. "Oggi, un problema tecnico ha fatto sì che alcune persone avessero problemi ad accedere ai loro ...

Caterina Balivo si sfoga su Instagram. Eleonora Giorgi si confessa a Vieni da Me : Caterina Balivo accoglie a Vieni da Me Eleonora Giorgi. La presentatrice napoletana supera se stessa in fatto di look. E si presenta in studio con un abito monospalla asimmetrico che esalta la sua bellezza e il suo fisico scolpito. In tv la Balivo è energica e sorridente come sempre, ma su Instagram si toglie qualche sassolino dalla scarpa, ora che la sua nuova trasmissione è giunta al termine con un risultato più che positivo. La bella Caterina ...

Inter - un tifoso implora Wanda Nara su Instagram di far rimanere Icardi : la risposta è enigmatica [FOTO] : La moglie-agente di Mauro Icardi ha riposto in maniera enigmatica ad un tifoso che, su Instagram, gli ha chiesto di far rimanere Icardi La tifoseria dell’Inter è spaccata, ci sono quelli che vogliono che Icardi vada via e quelli che spingono per la sua conferma. Tra quest’ultimi risulta esserci anche il fan che ieri ha scritto a Wanda Nara su Instagram, implorandola di far rimanere il marito in ...

Desirée Maldera - ex tentatrice di Temptation sarà ancora mamma : l'annuncio su Instagram : Ieri è arrivata una bellissima notizia sui social: Desirée Maldera è in dolce attesa del suo secondo figlio a soli cinque mesi dalla nascita di Giancarlo. In uno scatto su Instagram, l'ex tentatrice di Temptation Island appare radiosa e circondata da un gruppo di amiche vestite da cerimonia che le toccano il pancino. All'interno della didascalia della foto, Desirée ha scritto ironizzando: "Con la scusa che per le nozze di Chiara siamo tutte ...

Aurora Ramazzotti splendida in bikini! Su Instagram la vacanza con le amiche : Aurora Ramazzotti, sbarcata a Mykonos assieme alle amiche di sempre, mette in bella mostra un fisico perfetto e sembra più felice e serena che mai. Il viaggio è stato organizzato pochissimi giorni dopo il compleanno di Sara Daniele, che è stato festeggiato in grande stile, con una mega festa a tema trash: è probabile quindi che la vacanza sia il coronamento dei festeggiamenti per il ventitreesimo compleanno della ragazza.-- Proprio assieme ...