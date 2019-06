Giulia Salemi e Monte | parla un' amica di lei | ' Un' amore calcolato | lui voleva ripulirsi'

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) La relazione tra Francescoè terminata ormai da qualche settimana. A voler chiudere la love story è stato proprio l'ex di Cecilia Rodriguez, ma le motivazioni non sono però conosciute. L'ex gieffina si è mostrata molto provata da questa rottura nel corso dei primi giorni, ma adesso sembra aver ripreso in mano la sua vita. La donna è sempre stata molto presa da, fin dai tempi del Grande Fratello, in cui ha fatto di tutto per conquistarlo, ma purtroppo la sua storia non ha avuto un lieto fine. Il settimanale 'Nuovo' nel numero uscito nella giornata di ieri 27 giugno, ha riportato le dichiarazioni di un'della, che non ha avuto parole per nulla carine nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne, ma lo ha anzi descritto come una persona quasi perfida e calcolatrice. Un'dellarivela: 'cornuta e mazziata da Francesco' Della ...

