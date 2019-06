De Laurentiis ha partecipato all’ECA E non è cosa da poco

ilnapolista

(Di venerdì 28 giugno 2019) In questo Giugno burrascoso, tra la vicenda di Sarri alla Juve e le manovre di mercato per portare a Napoli, tra gli altri, un campione come James Rodriguez, è passato sotto traccia, sul Napolista, un evento che può pesare molto sul futuro del Napoli. Il 6 e 7 Giugno si è riunita a Malta l’ECA, l’associazione che raggruppa tutti i proprietari delle squadre di calcio europee, allo scopo di elaborare una proposta condivisa per la Super Lega Europea da loro promossa. Il Napoli era presente con De Laurentis e Andrea Chiavelli (Consigliere delegato). L’ECA è attualmente al centro di vaste contestazioni, soprattutto da parte dei club di Serie A meno grandi. Si tratta di uno scontro (guerra civile come dice il presidente del Torino Cairo?) tra associazioni conservatrici come le leghe nazionali e la UEFA e la nuova struttura di cui Agnelli è presidente. Sul tavolo la ...

