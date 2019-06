Carola Rackete | quegli ideali maltrattati dal web

Sea Watch - Carola Rackete : "Salvini mi considera un nemico pubblico? Si metta in fila - ho altro da fare" : Carola Rackete rincara la dose contro l'Italia e Matteo Salvini. La capitana della Sea Watch 3, ora iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per rifiuto di obbedienza a nave militare, ha detto in collegamento con la sala stampa estera: "Salvini mi cons

Sea Watch - la stampa tedesca contro l'Italia : "La plebaglia attacca la capitana Carola Rackete" : La Germania sta con la sua capitana, Carola Rackete. La stampa tedesca, infatti, la difende a spada tratta: "Attacco della plebaglia contro la capitana tedesca. Il ministro dell'Interno italiano non vuole che la nave di salvataggio tocchi terra e insulta la salvatrice della Sea Watch", si legge sull

Sea Watch - perché è indagata la 'capitana' Carola Rackete : La Procura di Agrigento ha iscritto la 31enne al registro degli indagati con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione...

Sea Watch si allontana su ordine Gdf. Farnesina : “Ok di Paesi Ue ai ricollocamenti”. Indagata la capitana Carola Rackete : “Non posso anticipare nulla ma posso dire che ci sono tre o quattro Paesi disponibili alla redistribuzione dei migranti della Sea Watch”. Giuseppe Conte, a margine del G20 di Osaka, spiega che la procedura di redistribuzione dei migranti è stata attivata, come conferma anche la Farnesina: Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e altri stati membri dell’Ue hanno dato la loro disponibilità. Ma gli “sforzi di ...

Carola Rackete - la capitana della Sea Watch 3 - è indagata dalla procura di Agrigento : Carola Rackete, la capitana della nave Sea Watch 3, è stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento e violazione dell’articolo 1099 del Codice della navigazione dalla procura di Agrigento. Mercoledì 26 giugno, Rackete aveva deciso di entrare nelle acque

Sea Watch - quanto guadagna Carola Rackete. Il papà : "Le abbiamo comprato casa in Inghilterra - poi lei..." : L'equipaggio della Sea Watch è ricco? La domanda sorge spontanea, visto che Carola Rackete e i membri della Ong spendono mesi all'anno a bordo della nave che solca il Mediterraneo per soccorrere i migranti e tra condizioni di vita estreme e intoppi giuridici di tempo per "lavorare" ne hanno poco. Il

Uno degli arrestati per inchiesta su torture a bambini inneggiava a Carola Rackete : Giovanni Giacalone Federica Anghinolfi, arrestata per l'inchiesta su maltrattamenti ai bambini nel reggiano, inneggiava su Facebook a favore della "capitana" di SeaWatch e contro il Ministro Salvini Oltre al sindaco PD di Bibbiano, Andrea Carletti, c'è un'altra "ultrà" dell'accoglienza finita agli arresti per l'inchiesta denominata "Angeli e Demoni" che ha portato a 18 arresti e con un totale di 27 indagati, tutto tra le province di ...

Sea Watch - raccolti oltre 220mila euro su Facebook per la capitana Carola Rackete : Grande successo per la colletta lanciata dalla Rete italiana antifascista a favore di Carola Rackete, la capitana della nave Sea Watch 3 che aveva cercato di entrare a Lampedusa. "I soldi - hanno spiegato gli organizzatori - serviranno a pagare le multe per essere entrati nelle acque territoriali senza autorizzazione". Ieri, intanto, alcuni politici del Partito Democratico, insieme a giornalisti, fotografi e operatori, sono saliti sulla nave per ...

La famiglia di Carola Rackete : "Orgogliosi di nostra figlia - ha viaggiato in Sudamerica in autostop - se la caverà" : “Se sono orgoglioso di mia figlia? Certo che sì. Preoccupato per lei? Ma no, se la sa cavare”, parola del’’ingegner Ekkehart, 74enne della Bassa Sassonia e papà di Carola Rackete, la capitana della nave Sea Watch. Il Corriere della Sera riporta le parole dell’uomo e degli altri componenti della famiglia della ragazza.“Si possono non condividere i modi di Carola, ma sta facendo la cosa ...

Sea Watch - Matteo Salvini e il piano segreto per sequestrare la nave e fregare Carola Rackete : Risolvere il caso Sea Watch, ma alla maniera di Matteo Salvini. Il ministro degli Interni ha posto una condizione all'Unione europea: far sbarcare subito i 40 migranti rimasti a bordo della nave della Ong tedesca ferma a un miglio dal porto di Lampedusa, ma a patto di una distribuzione immediata dei

Sea Watch - Matteo Salvini ad Agorà : "Non sono naufraghi ma soldi per armi e droga. E Carola Rackete..." : "Non sono naufraghi, pagano una media di 3mila dollari con cui poi si comprano armi e droga". Matteo Salvini, ospite di Agorà su Raitre, commenta fuor di ipocrisia la vicenda della Sea Watch e dei 40 migranti (due sono stati evacuati nella notte per motivi di salute) soccorsi dalla nave della ong te