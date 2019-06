Caldo | temperature fino a 42 gradi | 16 città da bollino rosso

Meteo - ancora temperature record - ma da domani il Caldo offrirà una tregua : Anche oggi le temperature sfioreranno i 40 gradi in diverse zone d'Italia, anche se da domani il caldo potrebbe offrire una leggera tregua e le massime non supereranno i 35 gradi.

Ondata di Caldo africano - frantumati tantissimi record al Nord : temperature mai viste - tutti i DATI : La giornata di Giovedì 27 Giugno 2019 verrà ricordata a lungo per la storia meteorologica dell’Italia: rimarrà per sempre una di quelle date cerchiate di rosso nel calendario degli annali climatologici del nostro Paese. Come le Previsioni Meteo avevano ampiamente preannunciato, sono stati battuti numerosi record di caldo a testimonianza che s’è trattato di un’Ondata di calore senza precedenti nella storia degli ultimi secoli ...

Caldo africano - record e temperature di oltre +40°C in Piemonte : ieri la giornata più calda di giugno con +30°C di media : temperature di oltre +40°C nel sud del Piemonte, +38°C nel centro di Torino. In attesa dei dati definitivi, l’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, riporta che la giornata di ieri risulta la più calda del mese di giugno in Piemonte, dopo aver battuto un record che durava da 62 anni. “L’alta pressione con i valori massimi sulla Francia, sta determinando sul territorio Piemontese un’anomalia termica di ...

Caldo : Padova - temperature elevate bloccano il tram : Padova, 27 giu. (AdnKronos) - Le straordinarie elevate temperature esterne di questi giorni stanno causando il blocco dei sistemi di climatizzazione dei tram a Padova. Per questo motivo vengono tolti dalla circolazione e inviati all’officina di manutenzione. Per ragioni di comfort sia dei passeggeri

Caldo estremo in Veneto : a Padova tram bloccati dalle alte temperature : Le straordinarie elevate temperature esterne di questi giorni stanno causando il blocco dei sistemi di climatizzazione dei tram a Padova. Per questo motivo vengono tolti dalla circolazione e inviati all’officina di manutenzione. Per ragioni di comfort sia dei passeggeri che dei conducenti non è quindi possibile effettuare il servizio. Le corse sono comunque garantite con un servizio sostitutivo di bus. Domani mattina il servizio tramviario ...

Caldo africano - temperature elevate in Umbria : Orvieto città più bollente +40°C [DATI] : Se nelle regioni alpine sono stati raggiunti valori record nella giornata odierna, il Caldo africano sta facendo sentire i suoi effetti anche su tutta l’Umbria. Oggi la regione più calda della regione è stata Orvieto, dove il sistema di rilevazione del Centro funzionale della Protezione civile ha registrato +39,7°C poco dopo l’ora di pranzo. Nonostante fosse la zona occidentale l’area più esposta al forte Caldo, anche il resto ...

Caldo africano - nuovo record in Alto Adige : +40°C in Val Passiria - temperature altissime nella regione : L’ondata di Caldo africano ha stabilito un nuovo record in Alto Adige. Nel pomeriggio di oggi a San Martino in Val Passiria sono stati raggiunti +40°C. Il valore, rilevato dalla stazione meteo posta a 586 metri della località Altoatesina, resta di poco sotto il record assoluto della provincia di Bolzano di +40,1°C registrato l’11 agosto del 2003 a Termeno. temperature altissime sia nelle località di fondovalle che di montagna dove il ...

Sarà un’estate rovente - l’esperto : “temperature superiori alla norma - avevamo previsto questa ondata di Caldo africano” : “Questi giorni così caldi non sono inattesi per noi che analizziamo i modelli matematici, grazie ai quali avevano previsto l’ondata di calore, già da alcune settimane prima che si verificasse“. E’ quanto dichiarato da Roberto Buizza, fisico della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e coordinatore dell’iniziativa sulla climatologia congiunta tra Sant’Anna, normale, Iuss Pavia, nel corso del seminario sui ...

Meteo - dopo il Caldo africano scatta l’allerta : temperature in picchiata e violenti temporali [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il Centro/Nord Italia sta vivendo ore caldissime: è un pomeriggio di fuoco con gli attuali +40°C misurati a Merano, i +39°C di Firenze, Bolzano e Ferrara, i +38°C di Bologna, Modena, Parma e Pordenone e i +37°C di Roma, Milano, Torino, Verona, Padova, Brescia, Udine, Vicenza e Latina. Le temperature massime saranno ancora più alte, dopo le 17:00, nel momento del picco massimo dell’ondata di caldo africano in atto. La ...

Caldo africano in Europa : temperature record per giugno e incendi fuori controllo : Come annunciato, l’Europa subisce gli effetti di un’ondata di Caldo africano molto intensa: secondo la Bbc, l’afa che sta colpendo gran parte del vecchio continente si intensificherà ulteriormente in Francia, Spagna e Svizzera, dove si attendono temperature superiori a +40°C nel corso della giornata di oggi. Ieri in Germania, Polonia e Repubblica Ceca si sono registrate le temperature più alte di giugno. In Spagna, 11 province ...

Bollino rosso Caldo 2019 : temperature e città a rischio. I giorni : Bollino rosso caldo 2019: temperature e città a rischio. I giorni Giovedì 27 giugno 2019, giornata record per quanto riguarda le temperature: arriveranno a sfondare quota 40 gradi. Non ci sarà scampo alla morsa del caldo da un punto all’altro dello Stivale: un’ondata di calore del genere non si abbatteva sul nostro paese da almeno 100 anni; è più forte persino di quella memorabile dell’estate 2003. Le città da Bollino rosso ...

Meteo - il picco dell’ondata di Caldo africano sull’Italia : temperature percepite di +48°C al Nord [DATI] : L’ondata di caldo africano che sta stringendo nella sua morsa l’Italia (e anche gran parte dell’Europa) ha fatto innalzare vertiginosamente le temperature massime con valori mediamente attorno ai +40°C. La situazione è ancora più complessa se si considerano le temperature percepite, che risentono di diversi fattori, tra cui l’umidità: secondo i dati ufficiali dell’Aeronautica Militare, si registrano picchi di +48°C ...

Ondata di Caldo 2019 - cosa succede in Italia e perché le temperature sono così alte : L’Italia, così come gran parte dell’Europa, è colpita in queste ore dalla prima Ondata di caldo di questa estate 2019 che è esplosa improvvisamente dopo una primavera che è passata senza farsi notare. Ma cosa sta succedendo in Italia? perché fa così caldo? Quali sono i rischi di queste temperature? Vediamo insieme cosa c’è da sapere su questa Ondata di caldo 2019. --Parliamo di Ondata di caldo o calore quando ci riferiamo ad un periodo di tempo ...

Caldo record in Italia con temperature oltre i 40 gradi : La canicola toccherà il culmine proprio oggi con eccezionali temperature attorno a 40 gradi sulle pianure del Nord Italia e in Toscana, poi tra domani e sabato il potente anticiclone nord-africano si attenuerà un po’ e lascerà entrare da Nord-Est aria meno rovente, tuttavia più umida....