Udine | polizia libera un cane lasciato chiuso in auto

(Di giovedì 27 giugno 2019)uninAl caldo, con i finestrini chiusi e senza acqua. Linda, un dogo argentino, era intrappolata e agonizzate. Gli agenti sono intervenuti. Il proprietario è stato denunciato

