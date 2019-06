Oroscopo estate - Pesci : alti e bassi sul posto di lavoro - meglio le amicizie : L'estate per i nativi sotto il segno dei Pesci non sarà proprio tra i periodi migliori dell'anno, in quanto saranno presenti ancora dei problemi che si trascinano dalle settimane precedenti. In ambito amoroso, la situazione non migliorerà, le relazioni di coppia avranno ancora problemi, mentre per i single l'amore non arriverà. Sul fronte lavorativo ci saranno degli alti e bassi, con alcune giornate positive sul posto di lavoro, ed altre ...

Oroscopo 27 giugno : Gemelli incompresi - Pesci pessimista : Mancano pochi giorni per salutare il mese di giugno. L'Oroscopo del 27 giugno annuncia delle novità importanti per alcuni segni zodiacali e invita altri a mantenere la calma e a riflettere. Di seguito, le previsioni astrologiche da Ariete a Pesci. Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine Ariete – Giornata contrastante con l'inizio settimana in cui avete subito fatica fisica. Adesso dovete recuperare un po' di soldi. Interessanti proposte di ...

Oroscopo 19 luglio : complicità di coppia per Cancro - Pesci distaccato : Durante la giornata di venerdì 19 luglio, Plutone porterà al Capricorno una ventata di autostima, grazie soprattutto al suo stanziamento. Gli affari saranno un punto cardine anche nel venerdì dei Pesci e dei Gemelli. I nativi del Cancro saranno i favoriti per quanto riguarda l'aspetto sentimentale e quello erotico nella loro relazione. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: sarete meno tesi, meno burrascosi e con molti sentimenti negativi ...

Oroscopo 18 luglio : viaggi per Ariete - Pesci disponibili in amore : La giornata di giovedì 18 luglio sarà caratterizzata dalla di voglia di evasione per l'Acquario, la Vergine e l'Ariete in particolare. L'amore invece darà dei notevoli grattacapi alla Bilancia, perché dovrà fare i conti con una fiamma riaccesa dopo tanto tempo. Meglio invece lo Scorpione, che sarà più morbido nei confronti delle amicizie, esattamente come i nativi del segno del Capricorno. A seguire, le previsioni degli astri per giovedì, segno ...

Oroscopo 26 giugno : Gemelli agitati - Pesci dubbiosi : L'Oroscopo del 26 giugno è pronto a svelare l’esito della giornata di mercoledì per tutti i segni zodiacali. Curiosi di sapere che cosa avranno in serbo gli astri per voi? Per cominciare a soddisfare la vostra sete di curiosità, iniziamo a dire che il segno dei Gemelli sarà un po' agitato, mentre invece i Pesci saranno abbastanza dubbiosi sulle scelte da prendere. Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine Ariete – Dovete recuperare energie. Le ...

L'oroscopo del giorno 27 giugno da Bilancia a Pesci : amore - giovedì sorride al Sagittario : L'oroscopo del giorno 27 giugno 2019 riapre questo giro di consultazioni astrologiche analizzando la giornata di giovedì. In primo piano dunque, il giro di boa di metà settimana sviscerato dal punto di vista dell'amore e del lavoro. Ad essere sottoposti ad analisi approfondita, come si evince anche dal titolo, saranno in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, vogliosi di sapere quali saranno i ...

Oroscopo del 27 giugno : Leone intuitivo - Pesci letargico : Giovedì 27 giugno troviamo Marte, il Sole e il Nodo Lunare nel segno del Cancro mentre Venere sarà in Gemelli. Plutone e Saturno permarranno in Sagittario come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Mercurio viaggerà dal segno del Cancro a quello del Leone mentre Urano continuerà il suo moto in Toro. Ariete megalomane Ariete: megalomani. Mercurio, Luna e Giove nei tre segni di Fuoco potrebbero alzare un po' troppo l'asticella ...

Le previsioni astrali di luglio : novità per Cancro e Pesci - incertezza per Toro e Leone : L’oroscopo del mese di luglio vede i segni d’Acqua favoriti nel lavoro e quelli di fuoco nell'amore. Venere e il Sole saranno nella costellazione del Cancro per quasi tutto il mese e si troveranno invece in opposizione ai pianeti di Plutone e Saturno e a Plutone. Ciò favorirà i segni di aria, soprattutto dal 21 al 23 del mese, a condizione che mantengano i piedi per terra. I segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): vivrete un periodo di ...

Oroscopo 23 giugno : Leone in recupero - Pesci sognatori : Anche questa penultima settimana di giugno volge al termine. Per la giornata di domenica sono in arrivo delle nuove novità astrologiche che ad alcuni potrebbero far storcere il naso, mentre ad altri faranno tirare un sospiro di sollievo. Di seguito, l'Oroscopo del 23 giugno con le previsioni degli astri per tutti i dodici segni zodiacali. Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine Ariete – Domenica particolare per l'amore. Le amicizie che nascono ...

L'oroscopo dell'amore per i single fino al 30 giugno : Pesci fantasioso - Ariete altalenante : Nuovi incontri sono previsti nelle previsioni astrali settimanali e riguarderanno in particolare Gemelli, Leone e Capricorno. Di seguito L'oroscopo dell'amore segno per segno. Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine Ariete: se la settimana scorrerà in modo alquanto altalenante e anche il vostro stato d'animo sarà soggetto a sbalzi d'umore, nel weekend potrete approcciarvi in modo più deciso alle nuove opportunità amorose. Mercurio vi sarà ...

L'oroscopo del giorno 24 giugno da Bilancia a Pesci : Sagittario - avvio settimanale ottimo : L'oroscopo del giorno 24 giugno 2019 è pronto a mettere in evidenza come sarà il prossimo inizio settimana. Sotto analisi approfondita Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: chi tra questi potrà contare su un lunedì fortunato? L'Astrologia applicata al periodo in oggetto in questo caso ci suggerisce quali saranno i segni positivi e quelli invece costretti a sudare le classiche 'sette camice' per causa di astri poco ...

Oroscopo del 24 giugno : Pesci romantico - Scorpione in vena di flirt : Lunedì 24 giugno 2019 troviamo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre il Sole, Mercurio, Marte ed il Nodo Lunare si troveranno in Cancro. Venere sarà stabile in Gemelli come Urano in Toro e Giove nei gradi del Sagittario. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Cancro passionale Ariete: umore basso. Le copiose dissonanze planetarie tenderanno ad incupire l'umore dei ...

L'oroscopo del giorno 22 giugno - 2ª metà zodiaco : inizio di weekend con Luna in Pesci : L'oroscopo del giorno 22 giugno 2019 apre in bellezza questo nuovo articolo sulle previsioni zodiacali mettendo in evidenza una bella notizia che, quasi certamente, farà la felicità di voi lettori e degli appassionati di Astrologia in generale. Diciamo subito che a rendere questo nuovo sabato d'inizio weekend favoloso sarà l'ingresso della Luna in Pesci. Dunque alla grande sentimenti e affetti ma solo per pochi segni: pronti a mettere le mani ...

Oroscopo 21 giugno : per i Pesci conferme nel lavoro : Previsioni e Oroscopo del 21 giugno 2019. Parte una nuova giornata per tutti e dodici i segni zodiacali ricca di novità e possibili cambiamenti amorosi e sentimentali. Leggiamo l'Oroscopo del giorno e capiamo nel dettaglio quali innovazioni porteranno stelle e pianeti ai segni. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: in questa giornata ci sarà bisogno di maggiore ...