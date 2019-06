Nintendo Switch Mini | il Digital Foundry ne ipotizza le specifiche

Nintendo Switch Mini : ipotizziamone le specifiche con digital foundry : Una nuova console Nintendo è nell'aria, viene chiamata Nintendo Switch Mini e secondo i più dovrebbe essere una versione in Miniatura dell'amata Switch lanciata nel 2017.Secondo Richard Leadbetter e digital foundry più in generale la vociferata Switch Mini sarà dotata dello stessimo SoC del prossimo Nvidia Shield TV, ovvero il Tegra X1, sono inoltre ipotizati 8 GB di memoria RAM, ossia il doppio della memoria attualmente a disposizione per ...

Annunciata la versione Nintendo Switch di What Remains of Edith Finch : Secondo quanto riportato sul listino del Nintendo eShop giapponese, What Remains of Edith Finch è atteso su Nintendo Switch a partire dal 4 luglio. Come riporta Nintendo Everything, What Remains of Edith Finch è una raccolta di racconti bizzarri di una famiglia dello stato di Washington.Nei panni di Edith, perlustrerai l'imponente casa dei Finch, in cerca di aneddoti mentre lei esplora la sua storia familiare e cerca di capire il motivo per cui ...

L'ottimo Terraria è in arrivo su Nintendo Switch : Dopo averlo supportato per tutti questi anni, Re-Logic ha annunciato che Terraria sarà disponibile anche su Nintendo Switch a partire da domani 27 giugno, il prezzo non è ancora stato deciso.Come riporta Gamingbolt, questa versione è stata curata da Pipeworks Studios e tra le nuove aggiunte troviamo l'aggiornamento Journey's End, che a sua volta introduce un bestiario, una generazione del mondo migliorata ed 800 nuovi oggetti. Al momento ...

Bloodstained : Ritual of the Night - il team riconosce la scarsa qualità del porting su Nintendo Switch : Nonostante Bloodstained: Ritual of the Night sia stato pubblicato su Nintendo Switch una settimana dopo l'uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC, la situazione del porting non è delle più rosee. Molti utenti infatti hanno lamentato la scarsa qualità della versione per la console ibrida chiedendo agli sviluppatori di apportare modifiche al gioco.Come riporta Destructoid, circa un giorno e mezzo dopo che l'edizione su Switch è stata pubblicata ...

Secret Files 2 ora disponibile su Nintendo Switch : Deep Silver è felice di annunciare che Secret Files 2 è ora disponibile su Nintendo Switch. È possibile acquistare il gioco sul Nintendo eShop. Oltre al lancio della nuovissima avventura, è ora disponibile una nuova e importante patch di Secret Files Tunguska che migliora enormemente alcune caratteristiche. Infine, Deep Silver ha anche rivelato che Secret Files: Sam Peters porterà ancora una volta i giocatori ...

Devil May Cry arriva su Nintendo Switch e si mostra nel trailer di lancio : I giocatori Nintendo Switch possono finalmente tuffarsi nelle avventure di Dante nel primo Devil May Cry che, da ieri 25 giugno, è finalmente disponibile per la console ibrida.Il gioco è stato annunciato in versione Switch da Capcom lo scorso mese. Per chi non lo sapesse, Devil May Cry è stato lanciato nel 2001 per PlayStation 2 ottenendo il successo di pubblico e critica. Fu l'avventura d'esordio per Dante e Trish mentre introduceva anche ...

L'orrore di Blair Witch potrebbe arrivare anche su PS4 e Nintendo Switch : Blair Witch è il nuovo gioco horror basato sull'omonimo film dagli sviluppatori di Layers of Fear e Observer, Bloober Team. Il gioco è stato svelato all'E3 2019 e, in questa occasione, fu annunciato l'arrivo del titolo solo su Xbox One e PC.Tuttavia, i giocatori si sono domandati se Blair Witch vedrà la luce anche su PS4 e Nintendo SWitch. Ebbene, a quanto pare, gli sviluppatori non hanno escluso questa possibilità. Nel corso di un'intervista ...

BLOODSTAINED : RITUAL OF THE NIGHT disponibile su Nintendo Switch : L’ action-RPG a scorrimento laterale in stile gotico firmato da Koji Igarashi BLOODSTAINED: RITUAL of the NIGHT, sviluppato da ArtPlay e pubblicato da 505 Games, è disponibile da oggi in versione digitale per Nintendo Switch mentre la versione pacchettizzata arriverà nei negozi italiani a partire da venerdì 28 giugno. Questo lancio segue di poco il grande successo ottenuto dalle ...

Gris si prepara a ricevere una versione fisica per Nintendo Switch : Grazie ad una collaborazione con Special Reserve Games ed iam8bit, il platform indie Gris si prepara a ricevere una stupenda edizione fisica per Nintendo Switch, i giocatori potranno scegliere tra ben tre diversi bundle:Come riporta Dualshocker, i preordini saranno disponibili da oggi fino al 17 luglio, il gioco è disponibile su PC e Nintendo Switch."Gris è una ragazza piena di speranze e persa nel suo mondo, che si trova a vivere un'esperienza ...

GRIS : Annunciata l’uscita della versione fisica per Nintendo Switch : Lanciato già diverso tempo fa in formato digitale, GRIS arriverà anche in edizione Retail per Nintendo Switch. Ad annunciare l’edizione fisica è stata Special Reserve Games in collaborazione con iam8bit. GRIS: L’edizione fisica per Nintendo Switch Il gioco sarà disponibile prossimamente in ben 3 differenti edizione fisiche: Standard, Switch Bundle e Signature. Standard – 34,99 dollari Il ...

Le migliori mini dock per Nintendo Switch : Quando acquistiamo la Nintendo Switch, nella confezione è inclusa la dock originale, da utilizzare per connettere la console al televisore oltre che per ricaricarla. In questo articolo vogliamo condividere con voi le migliori mini dock per Nintendo Switch che è possibile acquistare su Amazon, nel caso in cui si desideri portare la console da un amico o collegarla ad una differente TV in casa. Nintendo Switch mini ...

Nintendo Switch Mini : una serie di accessori è apparsa nel catalogo di GAME Spagna : Da tempo ormai si susseguono numerosi rumor su Nintendo Switch Mini, la presunta nuova versione della console caratterizzata da dimensioni e prezzo contenuti che Nintendo apparentemente lancerà sul mercato entro la fine dell'anno.Voci di corridoio che, come riporta Nintendo Life, si sono intensificate ulteriormente nel corso delle ultime ore. La divisione spagnola del noto retail GAME ha infatti aggiunto al suo listino una serie di accessori ...

Diamo un primo sguardo al porting di Android per Nintendo Switch : Il team di XDA Developers ha dato una prima occhiata a una nuova build del porting di Android per Nintendo Switch. Scopriamo insieme com'è andata L'articolo Diamo un primo sguardo al porting di Android per Nintendo Switch proviene da TuttoAndroid.

Crash Team Racing Nitro Fueled : Trucchi PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Crash Team Racing Nitro Fueled è disponibile da oggi su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Nell’attesa che arrivi sul portale la nostra Recensione, vogliamo condividere con voi tutti i Trucchi disponibili. Crash Team Racing Nitro Fueled Trucchi Sbloccare Penta Pinguino PS4: Giù, Destra, Triangolo, Giù, Sinistra, Triangolo, Su Xbox One: Giù, Destra, Y, Giù, Sinistra, Y, Su Switch: Giù, ...