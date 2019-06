Minori in affido | Salvini | Commissione di inchiesta su case famiglia

Minori stranieri non accompagnati - c’è la legge ma non si applica : solo il 3% va in affido e i tutor non vengono assegnati : Sono bambini costretti a crescere in fretta, hanno subito traumi e affrontato un viaggio in cui molto spesso hanno rischiato la vita. Sono “adolescenti adultizzati”, minorenni stranieri che arrivano in Italia non accompagnati, o per scelta o perché hanno perso i genitori durante il tragitto. Sono almeno 8342, nel nostro Paese, secondo i dati di marzo 2019. Circa l’85 per cento ha tra i 16 e i 17 anni. Dal 2017 in Italia esiste ...