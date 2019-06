Dritto e Rovescio | Anticipazioni | Matteo Salvini e la Sea Watch 3

Dritto e Rovescio - Paolo Del Debbio contro il pubblico : "Vengo giù e ti becchi una scarica di ceffoni" : Incontenibile Paolo Del Debbio nel suo regno, lo studio di Dritto e Rovescio su Rete 4. Un programma che come sottolinea TvBlog segna a tutti gli effetti la nascita di un nuovo format. Quale? Il conduttore che si scaglia contro il suo stesso pubblico, il quale rumoreggia o applaude troppo, e magari

Dritto e Rovescio - Paolo Del Debbio furioso col pubblico : “Vi hanno bombato? Mi fate parlare? Vengo giù e vi do una scarica di ceffoni” : La nuova Rete 4 è diventata molto presto la vecchia Rete 4 con il ritorno dei volti populisti e delle immancabili piazze al solito grido di “e i politici che fanno?”. Trasmissione simbolo di questo genere è sicuramente Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio, tornato in onda dopo uno stop di qualche mese. Il pubblico in studio con il passare delle settimane è diventato particolarmente rumoroso, tra applausi e ...

Dritto e Rovescio - Giorgio Sturlese Tosi sostituisce il mai menzionato Roberto Poletti : Per chi ha guardato e assistito all'appuntamento di stasera 20 giugno 2019 con Dritto e Rovescio avrà sicuramente notato un cambiamento nel cast del programma e si tratta dell'assenza (più che giustificata) di Roberto Poletti.Il giornalista lunedì ha iniziato la sua avventura in Rai al fianco di Valentina Bisti in Unomattina Estate, ma dall'inizio del programma di Rete 4 è stato la spalla destra di Paolo del Debbio (lo fu già ai tempi di ...

Enzo Paolo Turchi e la sua "pensione da fame" a Dritto e rovescio : quanto prende il marito di Carmen Russo : Il dramma di Enzo Paolo Turchi in diretta a Dritto e rovescio su Rete 4. Il marito di Carmen Russo, famosissimo coreografo e ballerino, parla letteralmente di "pensione da fame" con cui è costretto a vivere oggi, a 70 anni. L'assegno? "Solo 720 euro al mese". Leggi anche: "Quando stavo per lasciarlo

Dritto e Rovescio - il record di Matteo Salvini da Paolo Del Debbio : guerra a PiazzaPulita di Corrado Formigli : Probabilmente, un record. Si parla delle ospitate di Matteo Salvini a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4. Come nota tvblog.it, il ministro dell'Interno è stato ospite del talk-show per ben quattro volte nell'arco dell'ultimo mese, per la precisione il 9, il 16 e il 30 magg

Dritto e Rovescio - Anticipazioni : ospiti e temi della puntata di stasera : Con Paolo Del Debbio, si discuterà della situazione economica italiana, il lavoro, le pensioni e l'accoglienza.

Dritto e Rovescio Anticipazioni : ospiti e temi della puntata di stasera : Con Paolo Del Debbio, intervista a Matteo Salvini dopo il voto europeo e i commenti dei risultati del voto online sulla piattaforma Rousseau, per confermare la fiducia a Luigi Di Maio.

Dritto e Rovescio - Cecchi Paone : 'Sei fascista' - litiga con tutti e viene cacciato (VIDEO) : Le elezioni europee si avvicinano. Sale la tensione all'interno dei partiti smaniosi di conoscere presto quali siano i dati del consenso in seno all'elettorato. Ma il clima che si respira negli studi televisivi non è da meno, considerato che l'ultima trasmissione di Dritto e Rovescio è stata teatro di momenti in cui non è stato facile riportare tutti alla calma. Protagonista della vicenda è stato il giornalista e conduttore Alessandro Cecchi ...

Dritto e Rovescio - lite Cecchi Paone contro Paolo Del Debbio : "Sei un fascista" e il conduttore lo caccia : lite furiosa tra Cecchi Paone contro Paolo Del Debbio durante la puntata di Dritto e Rovescio di mercoledì scorso. In studio si parla di Europa con Daniela Santanchè e Marco Rizzo.

Dritto e Rovescio - Paolo del Debbio massacra Cecchi Paone : "Fuori di testa - pir*** - ti butto fuori" : Violentissima rissa televisiva tra Alessandro Cecchi Paone e il conduttore Paolo Del Debbio durante Dritto e Rovescio. Paone - come riporta TVBlog - si scaglia contro Daniela Santanchè e Marco Rizzo. Per il conduttore, ospite a Dritto e Rovescio, Fratelli d’Italia e Partito Comunista non fanno diffe

Dritto e rovescio - scontro tra Del Debbio e Cecchi Paone : "Ti caccio dallo studio - vattene" (Video) : Alessandro Cecchi Paone si scaglia contro Daniela Santanchè e Marco Rizzo. Per il conduttore, ospite a Dritto e rovescio, Fratelli d’Italia e Partito Comunista non fanno differenza con i due esponenti che vengono messi sullo stesso piano e tacciati di essere nemici dell’Europa.“Voglio ringraziarli perché ci ricordano che l’Europa è un grande amore dei liberali, socialisti e cristiani e nemico per fascisti e comunisti”, tuona Cecchi Paone. ...

Dritto e Rovescio - Cecchi Paone : «Santanchè è fascista». Del Debbio sbotta : «E allora tu sei pirla» – Video : Dritto e Rovescio, Del Debbio e Cecchi Paone Nella bagarre, Daniela Santanchè si è presa della “fascista“, Alessandro Checchi Paone del “pirla“. A ciascuno il suo. Ieri sera a Dritto e Rovescio, su Rete4, sono volati stracci tra la parlamentare e il giornalista, che si è scagliato pretestuosamente contro l’interlocutrice, facendo indispettire anche il conduttore Paolo Del Debbio. Quest’ultimo, infastidito, ha ...

Dritto e Rovescio Anticipazioni : ospiti e temi della puntata di stasera : Nella puntata di oggi le interviste a Silvio Berlusconi e Carlo Calenda e un reportage sul ruolo dell'Europa.

Ascolti TV | Social Auditel 9 maggio 2019 : L’ultima puntata di Mentre Ero Via conquista il Trend Topic - Piazza Pulita più social di Dritto e Rovescio - non delude la Carrà : social Auditel 9 maggio 2019: la Rai conquista il Trend Topic, Piazza Pulita meglio di Dritto e Rovescio Il 9 maggio ha segnato la fine della fiction italiana “Mentre Ero Via” che oltre agli ottimi Ascolti tv ha avuto anche numerose interazioni nel Trend Topic italiano di Twitter. L’ultima ...