Zingaretti a Conte:incontro su SeaWatch

Lettera del leader del Pd,, al premiersul caso Sea Watch. "Le chiedo unurgente per discutere delle politiche sul tema dell' immigrazione e della gestione dei flussi. Credo siano temi da affrontare in maniera seria, responsabile e istituzionale evitando di offrire al Paese questo osceno teatrino indegno per un Paese civile", scrive. Parla di "dibattito surreale" e accusa il ministro Salvini: "Ostenta come un trofeo questi naufraghi" dimenticando che la chiusura dei porti "non esiste".(Di mercoledì 26 giugno 2019)