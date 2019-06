Xiaomi CC9 e CC9e | tutti i dettagli in attesa della presentazione del 2 luglio

laragnatelanews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) L’espansione globale diha visto il celebre produttore cinese investire molto, negli ultimi anni, nella distribuzione dei suoi dispositivi anche in Europa. Il catalogo di prodotti è già ampio e comprende un’ampia varietà di prodotti che si avvicina praticamente ad ogni fascia di pubblico. Una delle novità più recenti condivise dal produttore cinese prevede il lancio di un nuovo brand di smartphone che si affiancherà ai già esistenti Mi (che rappresentano i modelli di fascia alta), MIX dotati di ampio schermo con cornici quasi inesistenti e Redmi destinati ad un pubblico in cerca del miglior rapporto qualità prezzo. Si tratta dei nuoviCC, un nuovo marchio che comprenderà smartphone accessibili, destinati ad un pubblico giovane e realizzati per offrire un’ottima qualitàfotografia. E i primi due modelli appartenenti a questa nuova linea, ...

