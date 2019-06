Pisa | maxi rissa fra spacciatori magrebini Coinvolta bimba di 6 anni

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Salvatore Di Stefano L'inferno è scoppiato nella tarda serata di ieri, quando una decina disi sono affrontati nel cuore della città, incuranti dei malcapitati cittadini che passeggiavano. Lae suo papà sono rimasti feriti da alcuni pezzi di vetro ma stanno bene Unache ha visto coinvolti una decina di, tutti, è scoppiata nella tarda serata di ieri a. Il motivo del contendere era naturalmente la spartizione del territorio della città toscana. Come raccontato dal quotidiano locale La Nazione intorno alle 23 glisi sono affrontati dapprima con urla, minacce e cazzotti: in seguito, noncuranti di trovarsi vicino a dei poveri cittadini che passeggiavano sul lungarno per tentare di combattere la calura estiva, hanno cominciato a far volare delle bottiglie di vetro. Alcune schegge sono andate a finire addosso ad ...

Acidelius : ...la tua mamma, è ecologica? - econoteit : Maxi frode sul succo di frutta biologico a #Pisa - PisaConnection : IL TIRRENO #Pisa: Taroccavano succo di mela per truffare le aziende delle marmellate: 9 arresti a Pisa -