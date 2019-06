LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 26 giugno Andreoli e Boari in scena nella

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI14.39 ARCO – Ana Gabriela Bayardo Chan è medaglia di bronzo, l’olandese vince la finale per il terzo posto 14.38 BEACH SOCCER – Gol di Corosiniti! Italia in vantaggio sulla Russia dopo 6’10”, 1-0 14.33 ARCO – Cominciata la finale per il bronzo tra l’olandese Bayardo e la russa Balsukova 14.30 BEACH SOCCER – Iniziato il match tra Italia e Russia 14.26 ARCO – Tra breve anche le due finali del recurve femminile, con particolare riferimento a quella traper l’oro alle 14.45 14.22 BEACH SOCCER – Alle 14:30 comincia il cammino dell’Italia nel torneo, prima avversaria la Russia 14.20 BOXE – ANCHE MANUEL CAPPAI IN SEMIFINALE! Decisione unanime, 5-0 per lui! 14.16 TIRO A SEGNO – Inizio convincente di ...

