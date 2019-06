David, dai bulli a scuola alla sindrome di Asperger: 'Così lottiamo contro i pregiudizi' https://t.co/PRCEqUMckt di @fanpage — Zazoom Social News (@zazoomblog) June 26, 2019

David ha 26 anni, è originario di Ortona ma studia all'Università di Chieti e tra le sue più grandi passioni c'è la breakdance e il teatro. La sua, tuttavia, non è sempre stata una vita facile: quando aveva 19 anni gli è stata diagnosticata la sindrome di Asperger, una forma di autismo che provoca un disturbo pervasivo dello sviluppo. Da allora, mano nella mano con la mamma, Paola Micucci, ha fatto passi da gigante non solo per quanto riguarda la sua vita privata ma anche rispetto alla sensibilizzazione di questa condizione che rappresenta ancora uno stigma per molte famiglie italiane. Per questo, mamma e figlio hanno anche fondato un'associazione, Aspiedavid, con la quale lottano dal 2012 contro pregiudizi e falsità. "Voglio raccontare la sua storia per dire che l'Asperger non è una malattia, ma una condizione, una neurodiversità, e che i ragazzi come lui non vanno mai lasciati soli", ha detto Paola a Fanpage.it.