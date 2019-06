Tria | La nostra gestione è prudente | Non vedo ostacoli per un accordo con

blogo

(Di martedì 25 giugno 2019) Il ministro dell'Economia Giovannioggi ha parlato a margine di un seminario di economia internazionale a Villa Mondragone (Roma) e si è detto ottimista circa il raggiungimento di uncon l'UE per evitare la procedura di infrazione contro l'Italia. Il titolare del MEF ha detto che non vedeper une ha spiegato:"Per un'economia a crescita zero l'obiettivo di un deficit pubblico del 2,1% per l'anno corrente rappresenta una politica di bilancio più chee noi arriveremo a questo livello di deficit grazie ad unaprudenziale, anche se stiamo implementando le politiche sociali programmate decise con l'ultima legge di bilancio"Poi ha anche aggiunto, per quanto riguarda il deficit e il debito pubblico:"Per il futuro l'idea è di mantenere il deficit basso e continuare con l'obiettivo di ridurre il debito non attraverso aumenti delle tasse, ma ...

