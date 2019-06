Sea Watch | Viminale | il respinto il ricorso della Corte di Strasburgo Salvini | «Porti

Sea Watch 3 - la Corte di Strasburgo boccia il ricorso : "Non sbarchino in Italia" - trionfo per Matteo Salvini : Un'altra vittoria per Matteo Salvini, un'altra pesantissima sconfitta per Sea Watch 3. È stato infatti respinto il ricorso alla Corte di Strasburgo della ong, che aveva chiesto l'intervento della Corte europea dei diritti umani per costringere l'Italia a far sbarcare gli immigrati ancora a bordo del

Sea Watch - respinto il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo : Il vicepremier Salvini ha espresso soddisfazione per la decisione della Corte di Strasburgo: "Conferma la scelta di ordine, buon senso, legalità e giustizia dell'Italia: porti chiusi ai trafficanti di esseri umani e ai loro complici. Meno partenze, meno sbarchi, meno morti, meno sprechi. Indietro non si torna".Continua a leggere

La Sea Watch non potrà sbarcare in Italia : la Corte europea ha respinto il ricorso : Il ministro dell’Interno in attesa della sentenza aveva detto: «In Italia non ci arriva. Qualunque cosa dirà Strasburgo noi andremo avanti»

Intanto la Sea Watch 3 è ancora lì : Con a bordo 42 persone in condizioni sempre più precarie, e col caldo di questi giorni al largo di Lampedusa: lo stallo potrebbe essere sbloccato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo

La crudeltà contro i migranti della Sea Watch e il M5s in Europa : La assurda e insensata violenza contro le persone in difficoltà a bordo della Sea Watch. Due sono le strade possibili per chi ha contrastato e ridicolizzato le candidature olimpiche italiane. La prima è il voltafaccia, la conversione, confidando nella memoria corta ma incappando nel micidiale arch

Sea Watch - cattolici in rivolta contro Salvini : “Attacco scorretto all’arcivescovo di Torino” : Il mondo cattolico si ribella al vicepremier Matteo Salvini: "Inopportuno e scorretto l'attacco rivolto da parte del Ministro dell'Interno attraverso i social network a monsignor Cesare Nosiglia", che si è detto disponibile ad accogliere i 42 migranti che si trovano ancora a bordo della Sea Watch 3 nella sua diocesi.Continua a leggere

Sea Watch - Matteo Salvini replica all'appello dell'immigrato : "Non si sbarca neanche a Natale" : "La Sea Watch in Italia non ci arriva, possono stare lì fino a Natale". tuona Matteo Salvini. Di fatto una risposta al migrante che si appellava all'Italia in cerca di un porto sicuro per far sbarcare la nave Ong: "In 13 giorni se avessero avuto veramente a cuore la salute dei migranti sarebbero and

Sea Watch - i migranti : "Non ce la facciamo più"<br>Salvini : "Non sbarcano manco a Natale" : Lo stallo della Sea Watch 3 a largo di Lampedusa continua ormai da 13 giorni e il governo italiano resta fermo sulla sua posizione mentre si attende una risposta da parte della Corte di Strasburgo. A bordo ci sono ancora 42 migranti fuggiti dalla Libia e in attesa di poter sbarcare in un porto sicuro, ma neanche la proposta della diocesi di Torino è servita a smuovere le acque.Oggi i migranti tratti in salvo dalla ong tedesca hanno lanciato ...

Matteo Salvini sul caso Sea Watch 3 : 'Non sbarcano né a Natale - né a Capodanno' : Continua ancora a far parlare di sé il caso della nave Ong Sea Watch 3, che in queste ore si trova al largo di Lampedusa con un carico di 42 migranti. Gli stessi sono ormai disperati, in balia del mare da circa 13 giorni, da quando appunto sono stati salvati. Purtroppo il governo italiano, al momento, nega la possibilità di attracco alla nave in questione. Nelle scorse ore il capitano della nave, Carola Rackete, ha dichiarato che lei stessa è ...

Sea Watch - la mappa della vergogna : cosa fa pur di non allontanarsi dall'Italia : I La battaglia navale fra la Sea Watch e il governo italiano diventa una sfida legale e si sposta alla Corte europea dei Diritti dell' Uomo di Strasburgo. La questione avrebbe potuto essere già risolta, per metà nei Paesi Bassi e per metà in Germania, se avessero ascoltato il vicepremier e ministro

SALVINI VS Sea Watch "NON SBARCANO NEANCHE A NATALE"/ Appello migranti "una prigione" : Sea WATCH 3, SALVINI 'per me SBARCANO a Natale': capitana Carola Rackete 'forzo il blocco e porto i migranti a Lampedusa'. Atteso verdetto Corte Strasburgo

Migranti : Sea Watch 3 - presidio di solidarietà davanti Cattedrale Palermo : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - presidio di solidarietà per la Sea Watch 3 questa sera, dalle 21, davanti al sagrato della Cattedrale di Palermo. All'iniziativa hanno finora aderito Legambiente Sicilia, Mediterraneo Antirazzista, Forum Antirazzista, Laici Comboniani Palermo, Emmaus Palermo, Cobas Ant

Sea Watch - i migranti a bordo da 13 giorni : esausti. Salvini senza pietà “possono stare fino a Natale” : Da 13 giorni la Sea Watch è ferma in mare, i migranti sono esausti ma Salvini senza pietà: “Possono stare fino a Natale o Capodanno” Nel pomeriggio la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dovrà prendere una decisione sulla Sea Watch. Dovrà decidere se siano necessarie “misure provvisorie” che sospendano la direttivafirmata da Salvini, Toninelli e Tria che vieta l’entrata dell’imbarcazione nelle acque territoriali italiane, permettendo ...

Migranti Sea Watch : “Non ce la facciamo più - fateci sbarcare” : L'articolo Migranti Sea Watch: “Non ce la facciamo più, fateci sbarcare” proviene da ILFOGLIETTONE.IT.