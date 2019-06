Scream torna con la terza stagione dal 8 luglio su VH1 USA | ecco i dettagli e il trailer

dituttounpop

(Di martedì 25 giugno 2019): Resurrection,in tv la serie dopo tre anni di pausa, negli USA non andrà in onda su MTV ma su VH1.il.Sono passati tre anni da quando MTV ha trasmesso l’ultimo episodio di, una rivisitazione in chiave moderna del classico creato da Kevin Williamson per il cinema. Eravamo rimasti all’intenzione di produrre una nuova serie con nuovi personaggi e dopo tre anni arrivano nuove notizie.Intanto la serie, negli Stati Uniti, non andrà più in onda su MTV, che intanto ha smesso di produrre serie tv perre all’impianto “unscripted” di una volta.: Resurrection, il titolo dei nuovi episodi, andrà in onda su VH1 e il canale ha anche rilasciato un primo, comunicando che andrà in onda da lunedì 8in tre serate consecutive per un totale di sei episodi.La decisione di spostare la serie da MTV a VH1 è giustificata ...

dituttounpop : Tra le altre notizie di oggi sulle #serietv: - #Scream torna in tv con la terza stagione, ma su VH1; - Nuovi ingres… - delreyum : TORNA SCREAM FINALMENTE - radioalcamo : Scream torna finalmente in tv: Il primo trailer della stagione 3 -